Sigorta girişi 2000-2012 arası olanlara erken emeklilik şansı doğdu! Süreyi 5 yıl öne alıyor! SGK gün yaş prim tablosu...

Mevcut şartlara göre emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekmekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu düzenleme, 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak. Önümüzdeki dönem için emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar gündeme geliyor.
5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI
Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi bu reformların başında yer alıyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecekler.
KİMLER KAPSAMDA?
Yapılacak indirimde, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular hedefleniyor. Gün sayısı şartı hem kadın hem erkekler için 25 yıl, yani 9 bin gün olarak belirlenmişti, ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştır.