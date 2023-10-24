Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? Hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli Rapor Hesaplama Oranları Nasıldır?

Engelli raporunun hesaplanmasında kullanılan oranlar, hastaların yaş gruplarına ve vücut fonksiyonlarına göre değişiklik gösterir. Engelli raporu alınabilmesi için belirlenmiş bir özür oranı mevcuttur. Hastaların durumları da göz önünde bulundurularak kendilerine konmuş tanılara göre özür oranları belirlenir. Güncel olarak yapılan engelli raporu hesaplamalarında Balthazard Formülü kullanılır. Bu formüle göre, kişiler için iki farklı engel oranı belirlenir. Yüksek olan engel oranı, 100'den çıkarılır. Çıkan sonuç, diğer oran ile çarpılır ve elde edilen yeni sonuç 100'e bölünür. Çıkan sonuç ile en yüksek engellilik oranının toplanmasından sonra engelli raporunda yazacak olan sonuç elde edilir. Eğer hastalar, 60 yaşlarının üzerinde ise çıkan sonuca %10'luk bir ekleme yapılır.