Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? Hangi hastalıklara engelli raporu verilir?

Engelli raporu almak isteyen bireylerin öncelikle engelli raporu verebilmeye yetkili hastanelerden randevu almaları gerekmektedir. Bu hastaneler, genellikle devlet hastaneleri veya üniversite hastaneleridir. Randevu, hastanenin internet sitesi üzerinden veya Alo 182 Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi aracılığıyla kolaylıkla alınabilir.
Hangi kurum üzerinden randevu oluşturulmuşsa, bu kuruma engelli raporu dilekçesinin teslim edilmesi ve 7 farklı doktora kayıtlarının açılması gereklidir. 7 bölüm doktorunun tümünün muayenesinden geçilmesinden sonra kurulun toplam gününde rapor alınacak olan kişilere kurulun toplanma gün ve saati belirlenir. Engelli kişi, doktorlar tarafından yapılmış tüm tetkikler ile beraber kurula girer. Kurula girilmesinden sonra eğer kişiler, engelli raporu almaya uygun görülürlerse kendilerine bilgi verilir ve başvuru yapmış oldukları hastaneden raporlarını alabilirler. Peki hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? İşte detaylar...