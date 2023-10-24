Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? Hangi hastalıklara engelli raporu verilir?

Hangi kurum üzerinden randevu oluşturulmuşsa, bu kuruma engelli raporu dilekçesinin teslim edilmesi ve 7 farklı doktora kayıtlarının açılması gereklidir. 7 bölüm doktorunun tümünün muayenesinden geçilmesinden sonra kurulun toplam gününde rapor alınacak olan kişilere kurulun toplanma gün ve saati belirlenir. Engelli kişi, doktorlar tarafından yapılmış tüm tetkikler ile beraber kurula girer. Kurula girilmesinden sonra eğer kişiler, engelli raporu almaya uygun görülürlerse kendilerine bilgi verilir ve başvuru yapmış oldukları hastaneden raporlarını alabilirler. Peki hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır ? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? İşte detaylar...

Engelli Rapor Hesaplama Oranları Nasıldır?

Engelli raporunun hesaplanmasında kullanılan oranlar, hastaların yaş gruplarına ve vücut fonksiyonlarına göre değişiklik gösterir. Engelli raporu alınabilmesi için belirlenmiş bir özür oranı mevcuttur. Hastaların durumları da göz önünde bulundurularak kendilerine konmuş tanılara göre özür oranları belirlenir. Güncel olarak yapılan engelli raporu hesaplamalarında Balthazard Formülü kullanılır. Bu formüle göre, kişiler için iki farklı engel oranı belirlenir. Yüksek olan engel oranı, 100'den çıkarılır. Çıkan sonuç, diğer oran ile çarpılır ve elde edilen yeni sonuç 100'e bölünür. Çıkan sonuç ile en yüksek engellilik oranının toplanmasından sonra engelli raporunda yazacak olan sonuç elde edilir. Eğer hastalar, 60 yaşlarının üzerinde ise çıkan sonuca %10'luk bir ekleme yapılır.