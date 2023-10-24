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Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? Hangi hastalıklara engelli raporu verilir?

Engelli raporu, bireylerin engellilik durumlarını resmi olarak belgeleyen ve bu duruma bağlı olarak çeşitli haklardan yararlanmalarını sağlayan önemli bir dokümandır. Engelli raporunu alabilmek için izlenmesi gereken adımlar, raporun önemi ve verilebilen engel dereceleri hakkında ayrıntılı bilgilere bu rehberde yer vereceğiz. Peki hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 16:18
Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? Hangi hastalıklara engelli raporu verilir?

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Engelli raporu almak isteyen bireylerin öncelikle engelli raporu verebilmeye yetkili hastanelerden randevu almaları gerekmektedir. Bu hastaneler, genellikle devlet hastaneleri veya üniversite hastaneleridir. Randevu, hastanenin internet sitesi üzerinden veya Alo 182 Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi aracılığıyla kolaylıkla alınabilir.

Hangi kurum üzerinden randevu oluşturulmuşsa, bu kuruma engelli raporu dilekçesinin teslim edilmesi ve 7 farklı doktora kayıtlarının açılması gereklidir. 7 bölüm doktorunun tümünün muayenesinden geçilmesinden sonra kurulun toplam gününde rapor alınacak olan kişilere kurulun toplanma gün ve saati belirlenir. Engelli kişi, doktorlar tarafından yapılmış tüm tetkikler ile beraber kurula girer. Kurula girilmesinden sonra eğer kişiler, engelli raporu almaya uygun görülürlerse kendilerine bilgi verilir ve başvuru yapmış oldukları hastaneden raporlarını alabilirler. Peki hangi hastalıklara engelli raporu verilir? Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? İşte detaylar...

Engelli Rapor Hesaplama Oranları Nasıldır?

Engelli raporunun hesaplanmasında kullanılan oranlar, hastaların yaş gruplarına ve vücut fonksiyonlarına göre değişiklik gösterir. Engelli raporu alınabilmesi için belirlenmiş bir özür oranı mevcuttur. Hastaların durumları da göz önünde bulundurularak kendilerine konmuş tanılara göre özür oranları belirlenir. Güncel olarak yapılan engelli raporu hesaplamalarında Balthazard Formülü kullanılır. Bu formüle göre, kişiler için iki farklı engel oranı belirlenir. Yüksek olan engel oranı, 100'den çıkarılır. Çıkan sonuç, diğer oran ile çarpılır ve elde edilen yeni sonuç 100'e bölünür. Çıkan sonuç ile en yüksek engellilik oranının toplanmasından sonra engelli raporunda yazacak olan sonuç elde edilir. Eğer hastalar, 60 yaşlarının üzerinde ise çıkan sonuca %10'luk bir ekleme yapılır.

Engelli Raporu Alırken Hangi Bölümlere Gidilir?

Engelli raporu almak isteyen kişilerin muayene oldukları bölümler, şöyle belirlenmiştir:
· Ortopedi
· Kulak Burun Boğaz
· Göz Hastalıkları
· Ruh ve Sinir Hastalıkları
· Nöroloji
· Genel Cerrahi
· İç Hastalıkları

Hangi Hastalıklara Engelli Raporu Verilir?

Engelli raporunun verildiği hastalıklar, şunlardır:

· Sindirim sistemi hastalıkları
· Onkoloji bölümü hastalıkları
· Sinir sistemi hastalıkları
· Kulak, burun, boğaz hastalıkları
· Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
· Zihinsel ve ruhsal hastalıklar
· Görme özrü
· İşitme özrü
· Deri/yanıklar
· Solunum sistemi hastalıkları
· İdrar yolu sistemi hastalıkları
· Hormonel bozukluklar
· Kadın hastalıkları

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporu veren hastane türleri, tam teşekküllü olarak bilinen devlet hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı, engelli raporu verebilmeleri için devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerini yetkilendirilmiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin tümünde engelli raporu verebilecek bir heyet mevcuttur. Ancak her devlet hastanesinde bu heyet yoktur. Bu nedenle de randevular buna göre düzenlenir.

Yüzde 90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engel oranının %90 olabilmesi için engellilerin kendi ihtiyaçlarını kendileri göremeyen kişiler olmaları gereklidir. Özür oranının %90 gibi yüksek bir rakam olarak verilebilmesi için bakıma muhtaç olunması ve kişilerin yalnız başlarına yaşamamaları da gereklidir. Ayrıca doktorlar tarafından yapılan testlerde engel oranlarının yüksek çıkmasına neden olacak teşhislerin de koyulması gereklidir.

Yüzde 40 Özürlü Raporu Kimlere Verilir?

%40 engel oranlı engelli raporu, doğuştan ya da sonradan gerçekleşmiş bir kaza sebebi ile sağlıklı olmayan ve bazı ihtiyaçlarını kendilerini göremeyen kişilere verilebilir. Engelli raporu almak isteyen kişilerin raporlarında yazacak olan engel oranının kaç olacağı, ilgili hastanedeki kurul tarafından belirlenir. Bu nedenle engelli raporu alacak olan kişilerin engel oranlarına göre ayrı ayrı belirlenmiş olan raporlara başvuru yapma durumları mevcut değildir. Kendi hayatını yardım almadan ilerletemeyen kişilere verilen engelli raporları oranları bu nedenle doktorlar tarafından belirlenir.

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