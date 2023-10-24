Güncel olarak dul kadının hem babasından hem de eşinden emekli maaşı alma hakkı mevcuttur. Ancak babadan emekli maaşı almak isteyen kadınların eşleri, babalarından önce vefat etmiş olmalıdır. Ancak eşinin vefatından belirli bir süre geçmesinden sonra kişiler, babalarını kaybetmişlerse babalarından da emekli maaşı alma hakkına sahip olabilirler. Aynı zamanda dul kadınların kendilerinin de sigortalı olarak çalışmamaları ya da emekli olmaları şartları kendilerinde aranır.

👉Babadan Yetim Aylığı Ne Kadar?

Yetim aylığı alan çocukların kendilerine düşen maaş payı %25'tir. Yani, vefat etmiş olan babanın vefat etmeden önce almakta olduğu emekli maaşının %25'i kadarı çocuklara verilir. Bununla beraber, babanın annesi ve babası sağ ise onlara ve eşlerine de maaş bağlanır. Onlara bağlanan maaş yüzdeleri ise şöyle sıralanmıştır:

• Dul karı ve koca için % 50 (Eğer aylık alacak yetim yoksa dul eşlere % 75 oranında maaş verilir.)

• Eğer vefat eden kişinin anne ve babası da sağ ve bakıma muhtaç ise, annesine, babasına ve yetim çocuklarına %25