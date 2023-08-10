Erken emekli olmak isteyenler için bayram havası estiren fırsat geldi! 2008’den önce sigorta girişi olanlara müjde!

Erken Emeklilik İçin Şartlar Neler? 2008 sonrasındaki çalışma sürelerinde primler asgari ücret üzerinden yatırıldıysa, askerlik borçlanması da asgari ücret üzerinden gerçekleştirilebilir. Ancak yüksek ücretle çalışmış olanların 2008 sonrası askerlik sürelerini asgari ücret üzerinden borçlanmaları, emekli aylıklarını azaltabilir.

Askerlik borçlanması yapılması gerekenler için uzmanlar, en azından asgari ücretin iki katı tutarında kazanç üzerinden prim ödemesi yapılması gerektiğini belirtiyor. Asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren arttığı için 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki askerlik borçlanmalarında 1 günlük prim tutarı 143 TL ile bin 73 TL arasında değişiyor.

Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar için 8 aylık kısa dönem askerlik için 34 bin 341 TL, 18 aylık uzun dönem için ise 77 bin 267 TL ödeme gerekiyor. Askerlik sürelerinin tamamını borçlanmak zorunda değilsiniz; ihtiyaca uygun sürelerin borçlanılması yeterli olacaktır.

Erken emeklilik hayali kuranlar için askerlik ve doğum borçlanması, öne çekilmiş bir emeklilik tarihi için cazip bir seçenektir. Ancak her durumda, borçlanma yapmadan önce maliyet analizi yapmanız ve uzmanlardan destek almanız önerilir. Erken emeklilik için gerekli şartları sağlamak ve en iyi sonucu elde etmek için doğru adımları atmak önemlidir.