PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr SGK Haberleri

Erken emekli olmak isteyenler için bayram havası estiren fırsat geldi! 2008'den önce sigorta girişi olanlara müjde!

Mart ayında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkını kazanmasıyla gündemde önemli bir yer ediniyor. 2023 yılının Ocak-Mayıs dönemi içerisinde, işçi, memur, esnaf ve diğer çalışan kesimlerden toplam 828 bin 555 bireye emekli aylığı bağlanmıştır. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça dikkat çekici bir artışı simgeliyor. 2022 boyunca yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısının 371 bin olduğu düşünüldüğünde, EYT düzenlemesinin emeklilik süreçlerine etkisi açıkça görülmektedir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 09:58 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 09:59
Erken emekli olmak isteyenler için bayram havası estiren fırsat geldi! 2008’den önce sigorta girişi olanlara müjde!

Son dakika haberi... Milyonlarca kişi, erken emeklilik hayali kurarken askerlik ve doğum borçlanması hakkındaki duyuruları yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte 2,5 milyona yakın kişi emekli olmuştu. Erken emekli olmak isteyenler için askerlik ve doğum borçlanması yaparak erken emeklilik imkanı bulunuyor. Ancak burada maliyet analizi yapmanız gerekiyor. Eğer prim günü eksik değilse ve sigorta başlangıcını öne çekmek mümkün değilse borçlanmaya ihtiyaç yok. Peki, erken emekli nasıl olabilirim? İşte detaylar haberimizde...

Askerlik ve Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik Olanakları

Erken emekli olmak isteyenler için askerlik ve doğum borçlanması yaparak erken emeklilik imkanı bulunuyor. Ancak burada maliyet analizi yapmanız gerekiyor. Eğer prim günü eksik değilse ve sigorta başlangıcını öne çekmek mümkün değilse borçlanmaya ihtiyaç yok.

Ancak prim günü eksik olanlar ve borçlanma yaparak emeklilik tarihini öne çekme hakkına sahip olanlar için askerlik borçlanması avantajlı olabilir. Eğer askerlik dönemi 2000 öncesindeyse asgari tutar üzerinden prim ödemenin daha avantajlı olduğu belirtiliyor. Ancak 2008 sonrası askerlik sürelerini borçlananlar için prim ödemesi, ücret düzeylerine göre değişiyor.

Erken Emeklilik İçin Şartlar Neler?

2008 sonrasındaki çalışma sürelerinde primler asgari ücret üzerinden yatırıldıysa, askerlik borçlanması da asgari ücret üzerinden gerçekleştirilebilir. Ancak yüksek ücretle çalışmış olanların 2008 sonrası askerlik sürelerini asgari ücret üzerinden borçlanmaları, emekli aylıklarını azaltabilir.

Askerlik borçlanması yapılması gerekenler için uzmanlar, en azından asgari ücretin iki katı tutarında kazanç üzerinden prim ödemesi yapılması gerektiğini belirtiyor. Asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren arttığı için 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki askerlik borçlanmalarında 1 günlük prim tutarı 143 TL ile bin 73 TL arasında değişiyor.

Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar için 8 aylık kısa dönem askerlik için 34 bin 341 TL, 18 aylık uzun dönem için ise 77 bin 267 TL ödeme gerekiyor. Askerlik sürelerinin tamamını borçlanmak zorunda değilsiniz; ihtiyaca uygun sürelerin borçlanılması yeterli olacaktır.

Erken emeklilik hayali kuranlar için askerlik ve doğum borçlanması, öne çekilmiş bir emeklilik tarihi için cazip bir seçenektir. Ancak her durumda, borçlanma yapmadan önce maliyet analizi yapmanız ve uzmanlardan destek almanız önerilir. Erken emeklilik için gerekli şartları sağlamak ve en iyi sonucu elde etmek için doğru adımları atmak önemlidir.

Emeklilik yaşı, bir bireyin çalışma hayatını sonlandırarak emekli olabileceği yaş aralığını belirtir. Türkiye'de emeklilik yaşı, genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterlere göre hesaplanır. Emeklilik yaşı hesaplanırken dikkate alınan temel faktörler şunlardır:

  1. Prim Gün Sayısı: Emeklilik için belirli bir prim gün sayısına ulaşılması gerekmektedir. Bu, çalışanın SGK'ya ödediği prim günlerinin toplamını ifade eder. Genellikle bu sayının 5400 gün olduğu durumlar söz konusudur.

  1. Yaş Şartı: Prim gün sayısına ek olarak, emeklilik için belirli bir yaşa ulaşmak da gereklidir. Yaş şartı genellikle 60 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak, prim gün sayısı yüksek olan kişiler için yaş şartı daha düşük olabilir.

Emeklilik yaşı hesaplanırken farklı faktörler de göz önünde bulundurulabilir. Örneğin, erken emeklilik hakkı kazanmak için prim gün sayısına ek olarak belirli bir prim ödeme şartını yerine getirmek gerekebilir. Ayrıca, meslek gruplarına göre farklı emeklilik yaşı hesaplamaları da yapılabilir.


SON DAKİKA