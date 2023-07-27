EYT’de gün prim yıl şartı... SGK ve BAĞ-KUR’lular karalar bağlamayın! Bu 3 harf varsa emekliliğiniz yanar!

Emeklilik hakkı nı kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir. Ayrıca, edavi amacıyla yapılmış olan ödemeler de geri alınabilir.

Eğer hizmet dökümünde "Ş" harfi ile gösterilen bir iş yerinden hizmet alınmışsa ve bu süreler fiili çalışmaya dayanıyorsa endişe etmek gerekmez. SGK 'ya başvurarak durumu öğrenmek ve inceleme sonucunu takip etmek mümkündür.

"K" Kodu ve Prim Hizmet Belgesi

"K" kodu, her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi gönderen iş yerlerine SGK tarafından işaretlenir. Ancak, primlerini düzenli yatırmayan, tebellüğ edilen yazıları göz ardı eden veya cüzi tutarda ödeme yapan iş yerleri de "K" koduyla işaretlenir.

Bu tür iş yerlerinin sahte olup olmadığı da denetmenler tarafından araştırılır. Araştırma sonucunda iş yerinin sahte olduğu tespit edilirse, bu iş yerinden yapılan sigorta bildirimleri geçersiz sayılır.