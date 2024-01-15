SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

İhbar tazminatına hak kazanma şartları neler? İhbar süresi beklenmek zorunda mı?

İşten ayrılma süreci, çalışan ve işveren arasındaki profesyonel ilişkinin sona ermesi anlamına gelir ve bu süreç, bir dizi nedenle tetiklenebilir. Çalışanlar genellikle kariyer hedeflerindeki değişiklikler, kişisel yaşamlarında ortaya çıkan değişimler veya daha cazip iş teklifleri gibi sebeplerle kendi istekleriyle ayrılma kararı alabilirler. Böyle bir karar verildiğinde, profesyonellik gereği, çalışanın işverene genellikle iki hafta ile bir ay arası bir süre önceden haber vermesi beklenir. Bu süre zarfında, işçi devam eden projeleri tamamlamak, yerine gelecek kişiye devir işlemlerini yapmak ve işten ayrılmanın diğer lojistik yönlerini düzenlemek için gereken zamanı bulabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 12:10 Güncelleme 25 Nisan 2024, 12:44
İhbar tazminatına hak kazanma şartları neler? İhbar süresi beklenmek zorunda mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin feshi durumunda pek çok husus merak edilmektedir ve bu konulardan biri de ihbar tazminatıdır. İş Kanunu'na göre, işçinin çalıştığı sürelere bağlı olarak bildirim süresine uyulmadığı durumlarda ihbar tazminatı ödenmesi gerekiyor.

İhbar Tazminatı Nedir ve Neden Önemlidir?

İhbar tazminatı, İş Kanunu'nda belirtilen bildirim sürelerine uymayan işçi ya da işverenin, bildirim sürelerine göre ücreti tazminat olarak ödemesidir. Yani, işveren işçiyi aniden işten çıkardığında veya işçi kendi isteğiyle aniden ayrıldığında, karşı tarafın bildirim süresine uyulmamış olması durumunda ihbar tazminatı söz konusu olur. Bu tazminat, işçinin ekonomik durumunu koruma amacı taşır ve ani işsizlik durumlarında işçinin mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefler.

Ancak, deneme süresi içerisinde işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılıyorsa, işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durumda, işçi yalnızca kendi çalıştığı süreye dayalı olarak ücret ve tazminat haklarına sahip olacaktır.

İhbar Tazminatına Hak Kazanma Şartları

İhbar tazminatından yararlanabilmek için belirli şartlar yerine getirilmelidir. İlk olarak, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Yani, belirli bir süre ile sınırlı olmayan iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı uygulanırken, belirli bir süre için yapılan iş sözleşmelerinde bu durum söz konusu değildir.

İkinci şart ise fesih işleminin haklı bir sebebe dayanmamasıdır. İşçi, iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshediyorsa, işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aynı şekilde, işveren de işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarıyorsa, ihbar tazminatı ödemesine gerek yoktur. Ancak, işçi veya işveren tarafından haksız bir şekilde fesih yapıldığında ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir.

İhbar Süresi ve Bildirim Yükümlülüğü

İş Kanunu'na göre, işçi veya işveren iş akdini feshedecekse, karşı tarafa gerekli bildirim süresini vermek zorundadır. Taraflardan biri iş sözleşmesini feshederken, çalışma süresine göre belirli bir ihbar süresini uygulamalıdır. Aksi takdirde, bildirimde bulunmayan taraf ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İşverenin işçiyi işten çıkarırken yazılı bir şekilde fesih bildirimini yapması ve fesih sebebini ve ihbar süresini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi de gerekmektedir. Bu, işçinin haklarını koruyan önemli bir düzenlemedir ve işçinin mağduriyet yaşamaması için önemlidir.

İhbar tazminatı, işçi ve işveren arasındaki ilişkide önemli bir unsurdur ve iş sözleşmesinin feshi durumunda dikkat edilmesi gereken bir konudur. İşçiler, ihbar tazminatı ile ekonomik güvence altına alınırken, işverenler de yasal yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmelidir.

Ancak, her durumda haklı sebeplerin göz önünde bulundurulması ve İş Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun şekilde işlem yapılması gereklidir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve işçi haklarının korunması için ihbar tazminatı konusunda bilinçli hareket etmek büyük önem taşımaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Aslan’dan bomba hamle! Zaha’nın yerine Galeno
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
SON DAKİKA