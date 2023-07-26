Emeklilikte kademe hesabı yapıldı! Vatandaşlar bayram edecek! 1999 2000 2008 sonrası için 43 44 45 48 yaşla emeklilik bombası!

Ancak AK Parti EYT yasası, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olanları kapsarken, 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk işe giriş yapanları kapsam dışında bıraktı. Bu durum, sonraki yıllarda ilk işe giriş yapan kişilerin emeklilik için daha uzun süre çalışmak zorunda kalmalarına neden oldu.

Kademeli Emeklilik Tartışmaları

İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 ve sonrası olanlar için kademeli emeklilik uygulaması tartışmalara yol açtı. Kademeli emeklilik, işe giriş tarihine göre farklı emeklilik yaşları belirlemeyi öneriyor ve böylece herkesin EYT yasasından yararlanmasını sağlıyordu.

Kademeli emeklilik sisteminin temel amacı, emeklilik sürecinde adaleti ve dengeyi sağlamaktır. Geleneksel emeklilik sistemine göre, emeklilik yaşı genellikle tüm çalışanlar için aynı olarak belirlenirken, kademeli emeklilikte bu yaklaşım değiştirilmiştir. Farklı işe giriş tarihlerine sahip olan bireylerin, emeklilik hakkının daha adil bir şekilde belirlenmesi hedeflenmiştir.