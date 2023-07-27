Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 6 yıl emekliliği öne alıyor! O tarihler arası SGK sigorta girişli olanlara müjde

Bağ-Kur (Bağlı Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu)
Bağımsız çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve çiftçiler gibi kişiler Bağ-Kur'a bağlıdır. Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli süre ve koşulları, SSK'lılardan farklılık gösterebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağlı Olmak
Erken emeklilik için ilk adım, sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bağlı bir şekilde çalışmaktır. Bu kurumlardan en az birine prim ödemiş olmanız gerekmektedir.
Sigortalılık Süresi ve Prim Günü Sayısı: Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı, bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna ve doğum tarihinize göre değişiklik gösterebilir. En az prim günü sayısına ve sigortalılık süresine ulaşmanız gerekmektedir.
Yaş Şartı: Erken emeklilik için yaş şartı, doğum tarihinize ve bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösterir. Bu şartı sağlamak da önemlidir.
Doğum Borçlanması: Doğum yapmış kadınlar, çocuk doğum tarihlerine göre prim günü kazanabilirler. Doğum borçlanması yaparak prim günü sayısını arttırabilir ve erken emeklilik için önemli bir avantaj elde edebilirsiniz.
Askerlik Borçlanması: Askerlik süresi, emeklilik için gereken prim günü sayısını etkileyebilir. Askerlik borçlanması yaparak prim günü kazanabilir ve erken emeklilik hedefinize daha çabuk ulaşabilirsiniz.
Malulen Emeklilik: Malul olduğunuz durumda, prim günü şartlarından muaf tutulabilir ve daha kısa sürede emekli olabilirsiniz. Ancak bu durumda sağlık raporu ve SGK tarafından yapılacak değerlendirme önemlidir.
Emeklilik Danışmanlığı Almak: Erken emeklilik süreci oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle bir emeklilik danışmanından yardım almak, emeklilik planlamanızı daha etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.
Finansal Planlama: Erken emeklilik için finansal planlama yapmak, mali durumunuzu gözden geçirmek ve tasarruf stratejileri oluşturmak önemlidir. Yatırım araçları ve emeklilik fonları gibi seçenekleri değerlendirerek geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.