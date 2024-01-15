SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK rapor parası nereden alınır? Rapor parası PTT‘den ne zaman ve nasıl alınır?

Rapor parası, iş kazası, hastalık gibi durumlardan dolayı sigortalı çalışanlara ödenen bir tür ücrettir. Ancak, bu paranın ödenmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Rapor parası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli bir süre için ödenir ve sigortalı kişinin gelir kaybını telafi etmek amacıyla sunulmaktadır. Bu şekilde iş göremez hale gelen sigortalılar, maddi kayıplarını da önlemiş olurlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:36 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:36
SGK rapor parası nereden alınır? Rapor parası PTT‘den ne zaman ve nasıl alınır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rapor parası, iş kazası veya hastalık gibi nedenlerle çalışamayan sigortalı bireylere verilen bir tür mali destektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için bazı koşulların karşılanması zorunludur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirlenen şartlar altında ve belirli bir süre boyunca bu parayı ödemektedir. Bu ödeme, sigortalı kişinin iş göremezlik durumunda yaşayacağı gelir kaybını telafi etmek için tasarlanmıştır. Böylece, iş kazası veya hastalık sebebiyle çalışamaz duruma gelen sigortalılar, maddi zararlarını en aza indirebilirler.

SGK Rapor Parası Nereden Alınır?

Bir diğer merak edilen soru ise SGK rapor parasının nereden alınacağıdır. Rapor parasını almak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. En sık kullanılan yöntemlerden biri, PTT aracılığıyla ödemeleri almaktır. Diğer bir yöntem ise banka üzerinden para almak olabilir. Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de banka veya IBAN bilgilerinizi girerek rapor parasını almanız mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, rapor parasını sadece ilgili kişi bizzat alabilir, başkası adına ödeme alınamaz.

SGK Rapor Parası Ne Zaman Alınır?

SGK rapor parasını alabilmek için öncelikle işveren tarafından verilen raporun sisteme işlenmesi gerekmektedir. Raporun sisteme işlenmesinden sonra, en fazla on beş gün içinde ödeme alabilirsiniz. Ödeme almak için ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, Alo 170 üzerinden ödeme durumu hakkında bilgi alabilir ve "Rapor parası PTT'den ne zaman alınır?" gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

SGK rapor parası alabilmek için raporunuzun zamanında ve doğru şekilde işlenmesi ve ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi önemlidir. Sağlık ve güvenlik açısından herkesin dikkatli ve bilinçli davranması önemlidir.

SGK Rapor Parası Nedir?

SGK rapor parası, iş kazası, meslek hastalığı veya genel sağlık sigortası kapsamında meydana gelen hastalık nedeniyle iş göremez hale gelen sigortalılara yapılan bir ödemedir. Bu ödeme, sigortalının geçici olarak çalışamadığı süre boyunca gelir kaybını telafi etmeyi amaçlar. SGK rapor parası, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine rağmen meydana gelen iş kazaları veya beklenmedik hastalıklar sonucu yaşanan mağduriyeti hafifletmeye yardımcı olur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’de... Gardaşlığı pekiştirme vakti
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
İHH
Kim bu Ankara’yı karıştan ’köpekvelisi’? Karantinayı deldi ’peygamberler şehri’ne hakaret etti: Büyüyen kuduz tehlikesi, ayak bağı mama lobisi
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
Türkiye Güllü Çolak’ı konuşuyor | Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Metal kaşığı bile öğütüyor! Komşu itiraf etti: Bana kocamı kıtır kıtır doğramayı teklif etti
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
İşsizlik düşüyor: TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı | 11 yılın en düşüğü!
Müsilaj yine hortladı! Çocuğunuzda kusma ve ishal varsa dikkat! Uzman isimden flaş uyarı
Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim
Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli
EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD’den! Filistinli gibi sızmışlar
YKS’de yapay zekalı kopya! Anında yakalandı
Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?
SON DAKİKA