İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye tepetaklak oldu! SGK EYT sonrası yeniledi!

Türkiye'de emeklilik şartları, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile değiştirilmiş ve emeklilik için aranan prim günü ve hizmet yılı şartına yaş şartı da eklenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken bir anda bu hakkını kaybetmiş ve yaş şartına takılmıştır. Bu durum, 1999 yılında elde edilen emeklilik hakkının kaybedilemeyeceği düşüncesiyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT adı altında kurulan dernekte mücadele başlatılmasına sebep olmuştur. EYT mücadelesi, beklenen müjdeli haberin gecikmeli de olsa sonunda gelmesiyle birlikte hız kazanmıştır.
Emeklilikte yaşa takılanlar, sadece 1 gün, hafta veya ay farkıyla EYT hakkını kaçıran kişilerdir. Bu kişiler, kendilerinin en az 17 sene daha fazla çalışacaklarını belirterek kademeli emeklilik tablosu mücadelesi başlatmışlardır.
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yayımlanan EYT tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler, tabloda yer alan sigortalılık süresi ve prim şartını doldurdukları anda yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik hakkına sahip olacaklardır. Bu kişiler, ilk işe giriş yılına bağlı olarak en az 5000 prim günü ve en fazla 5975 prim günü ile kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl prim ödeme şartıyla emekli olabileceklerdir.
EYT Sonrası Kademe Kademe Emeklilik Tablosu
EYT'yi sadece 1 gün, hafta veya ay farkıyla kaçıran bireyler, kendilerinin en az 17 sene daha fazla çalışmak zorunda olduklarını düşünerek kademe kademe emeklilik tablosuna karşı mücadele başlatmışlardır. Bu tabloya göre:
- İlk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olacaklardır.
- İlk işe giriş tarihi 2002 olan kadınlar 51, erkekler 53 yaşında emekli olacaklardır.
- İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 52, erkekler 54 yaşında emekli olacaklardır.
- İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 53, erkekler 55 yaşında emekli olacaklardır.
- İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 54, erkekler 56 yaşında emekli olacaklardır.