İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye tepetaklak oldu! SGK EYT sonrası yeniledi!

Son zamanlarda Türkiye'de emeklilik şartlarıyla ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, 1999-2000-2008 sonrası ilk işe giriş tarihine sahip olan çalışanlar için geçerli olacak.

Yeni düzenlemelere göre, emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı gibi faktörlerde bazı değişiklikler yapıldı. İlk olarak, emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a çıkarıldı.

Ayrıca, prim ödeme gün sayısı da değişti. Eskiden 7000 prim ödeme günüyle emekli olunabilen bir çalışan, artık 9000 prim ödeme gününe ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte, prim ödeme gün sayısı arttıkça, emeklilik maaşının da yükselmesi bekleniyor.

Bir diğer önemli değişiklik ise emeklilik maaşının hesaplanmasında kullanılan bağlama oranında gerçekleşti. Eskiden bağlama oranı yüzde 2, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 2.5'e yükseltildi. Bu da emeklilik maaşının artmasına yardımcı olacak bir faktör oldu.