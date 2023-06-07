Primi eksik olana EYT'de platin kadro! 2008 öncesi sigortalıya, EPT'lilere sürpriz formül açıklandı!

Emeklilik süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kurallara göre işleyen bir süreçtir. SGK tarafından açıklanan bilgilere göre, belirli meslek gruplarında çalışan kişiler için erken emeklilik imkanları bulunmaktadır.

Bu meslek gruplarında çalışan ve 50 yaşın altında olan kişiler, belirli prim günü şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilmektedir.