Primi eksik olana EYT'de platin kadro! 2008 öncesi sigortalıya, EPT'lilere sürpriz formül açıklandı!
Uzun yıllar çalışarak emeklilikte refah bir yaşam sürmek, birçok insanın hayali. Emekli olacakları günü düşleyenler için sigortanın başladığı tarih, ödenen primler ve yaş şartını yerine getirme gibi detaylar büyük önem taşıyor. Ancak bazı durumlarda emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Borçlanma yoluyla milyonlarca insan, emeklilik tarihini 6 yıl daha erken getirme imkanına sahip. Borçlanma işlemiyle, sigorta başlangıç tarihinden önceki çalışma sürelerini prim ödeyerek emeklilik hesaplamalarına dahil edebilirsiniz. Bu sayede, daha erken bir emeklilik imkanı elde edersiniz.
SGK tarafından belirlenen şartları yerine getiren bireyler, erken emeklilik imkanından yararlanarak emeklilik sürelerini 1800-3600 arasında öne çekebiliyor. Bu sürecin bir parçası olarak ödenen primler, yaş faktörü, sigorta tarihi gibi detayların yanı sıra borçlanma seçeneği de büyük önem taşıyor ve belirli şartların yerine getirilmesini gerektiriyor. Ayrıca, erken emeklilik için gerekli olan şartları hemen hemen tamamlayan EYT'yi az farkla kaçıran bireyler için de bazı büyük avantajlar bulunuyor! İşte erken emeklilik için yollar...
Emeklilik süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kurallara göre işleyen bir süreçtir. SGK tarafından açıklanan bilgilere göre, belirli meslek gruplarında çalışan kişiler için erken emeklilik imkanları bulunmaktadır.
Bu meslek gruplarında çalışan ve 50 yaşın altında olan kişiler, belirli prim günü şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilmektedir.
Yorucu ve yıpratıcı mesleklerde çalışan kişiler, erken emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu mesleklerde çalışan bireylerin tek yapmaları gereken, belirli bir prim gün sayısını tamamlamaktır. Bazı meslek grupları için 1800 gün, bazıları için ise 3600 gün prim şartı yeterli olmaktadır.
3600 gün prim ödeyen kişiler için ise emeklilik formülü biraz daha farklılık gösterebilmektedir. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gün sayısı gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamladıklarında emekli olabilmektedir.