Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilere REFAH PAYI ne zaman? REFAH PAYI ÖDEME TARİHLERİ! Emeklilere refah payı kaç TL? O kişilerin hesabına yatacak...

KAMU İŞÇİLERİNE MAAŞ ZAMMI

"Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim."