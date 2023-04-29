Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilere REFAH PAYI ne zaman? REFAH PAYI ÖDEME TARİHLERİ! Emeklilere refah payı kaç TL? O kişilerin hesabına yatacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini belirtti. Bu nedenle refah ayı ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte refah payı ödeme tarihi...
REFAH PAYI TEMMUZ'DA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız."
"Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek."