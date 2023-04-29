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    • SGK
    • 29.04.2023 23:37
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    • 29.04.2023 23:37
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    Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilere REFAH PAYI ne zaman? REFAH PAYI ÖDEME TARİHLERİ! Emeklilere refah payı kaç TL? O kişilerin hesabına yatacak...

    Emeklilere refah payı ne zaman verilecek sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama sonrası milyonlarca emekli vatandaş konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarına refah payı ile ilgili detayları netleştirdi. Peki, refah payı ne zaman yatacak? Refah payı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emeklilere refah payı ne zaman verilecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini belirtti. Bu nedenle refah ayı ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte refah payı ödeme tarihi...

    REFAH PAYI TEMMUZ'DA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız."

    "Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek."

        "Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı: Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz."

        EMEKLİLERE REFAH PAYI NE KADAR, KAÇ TL?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu açıklamayı yaptı; "15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 7.500 TL'nin altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarı. Yeni bir düzenleme çalışılıyor, çalıştık bitirdik. Temmuz'da uygulamaya alacağız. 7-500 ile 10 bin arasındaki maaşlardaki aşağıdan yukarıya dengeyi düzenleyen bir çalışma yapacağız."

        KAMU İŞÇİLERİNE MAAŞ ZAMMI

        "Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim."

            "Bugün veya yarın bir araya gelecekler. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri fevkalade önemli. Kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var."
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            Haberler SGK Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilere REFAH PAYI ne zaman? REFAH PAYI ÖDEME TARİHLERİ! Emeklilere refah payı kaç TL? O kişilerin hesabına yatacak...
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