"EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir."

"Bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir."

"Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran taşerondan geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz."