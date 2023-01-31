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    • SGK
    • 31.01.2023 08:20
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    • Son Güncelleme:
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    • 31.01.2023 08:20
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    4A-4B-4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur? SGK EYT Emeklilik Dilekçesi örneği 2023! Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçe örnekleri 2023!

    Emeklilik dilekçesi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik başvurusu e-devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak yapılabilir. İşte adım adım emeklilik başvurusu ve dilekçe örneği. Peki, 4A-4B-4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur?

    takvim.com.tr
    SGK EYT Emeklilik Dilekçesi örneği 2023!

    Emeklilik dilekçesi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik başvurusu e-devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak yapılabilir. İşte adım adım emeklilik başvurusu ve dilekçe örneği...

    E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:

    e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.

    Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

    Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

    ''NEŞTER VURULDU'' EYT düzenlemesinde MECLİS'E SUNULDU!

    SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

    Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

    TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

    Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

        EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPILACAK

        İşten çıkış işlemi yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunulan il, ilçe Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik başvurusu gerçekleştirilebilecek. Emeklilik başvurusu e-devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak yapılabilir.

        E-DEVLET VE ELDEN YAPILABİLİR

        E-devlet girişinin ardından arama "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi" tıklanacak. Ekrandaki "yeni başvuru" sekmesi işaretlenerek, tahsis talep türü olarak da "yaşlılık aylığı" seçilecek. SSK kapsamında aylık talep edecekler "4A SSK", Bağ-Kur kapsamındakiler de "4B Bağ-Kur'u" seçecek. Ardından da altta yer alan "başvur" butonu tıklanacak.

        Kimlik numarası, ad-soyad bilgileri, ikametgâh adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. "Aylık alıyor mu?" sorusuna "evet ya da hayır" cevabı verilerek, "ileri" butonuna basılacak ve "başvur" butonuna basılarak SGK'ya gönderilecek. Emeklilik başvuru formu örneği e-devlet ya da iş yerinin bağlı bulunduğu SGK il, ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek.

        Dilekçenizi elden ya da postayla da verebilirsiniz. Hak sahibinin yakınları da aynı şekilde yazılı başvurabilir. Dilekçeyi doldururken yaşlılık aylığının işaretlenmesi gerekiyor. Bağ-Kur'lular dilekçelerini dosyalarının bulunduğu yere, SSK'lılar da çalıştıkları yere dilekçe vererek emekli olmak istediğini beyan eder. Memurlar kurumları vasıtasıyla emeklilik işlemini yapıyor.

        EMEKLİLİK DİLEKÇE ÖRNEĞİ;

        ……………………….MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA (Personel Müdürlüğüne/Personel Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere)

        Bakanlığımız ………….………………..………………………...…..… MÜDÜRLÜĞÜNDE/BAŞKANLIĞINDA …………………………………..…………. olarak çalışmaktayım. Kanunun öngördüğü hizmet yılımı doldurdum. …./…./…... tarihinde emekliye ayrılmak istiyorum. Adıma bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerimi aşağıda belirttiğim ve adresime en yakın banka/PTT şubesi aracılığıyla ödenmesini talep ediyorum.

        Gereğini arz ederim.

        (EYT için dilekçe örneği farklı olabilir.)
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        Haberler SGK 4A-4B-4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur? SGK EYT Emeklilik Dilekçesi örneği 2023! Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçe örnekleri 2023!
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