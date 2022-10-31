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    • SGK
    • 31.10.2022 08:10
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    • 31.10.2022 08:10
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    EYT'de staj detayı ile ilgili Bakan Bilgin, bir açıklama gerçekleştirdi. Milyonlarca kişi ise EYT son durum gelişmeleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EYT SON DAKİKA ne zaman çıkacak?

    EYT'de staj detayı ile ilgili Bakan Bilgin, bir açıklama gerçekleştirdi. Milyonlarca kişi ise EYT son durum gelişmeleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    Bakan Bilgin, "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

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    Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım" dedi.

    Bakan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız." ifadeleri kullanıldı.

        EYT'DE STAJ SAYILACAK MI?

        Bakan Bilgin, staj hakkında ; "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil."

        EYT ŞARTLARI KİMLERİ KAPSIYOR?

        Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
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