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    • SGK
    • 05.10.2022 09:50
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    • 05.10.2022 09:50
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    4A, 4B, 4C SGK;BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama | Kaç yaşında emekli olurum? Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    Bugün emekli olduğunda ne kadar maaş alacağnı merak eden binlerce kişi bulunuyor. Bu nedenle konu hakkında detaylar aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    Emekli olmak isteyen ve emekli olunca ne kadar maaş alacağının hayalini kuran vatandaşlar internetten araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik yaşı kişiden kişiye belli meslek gruplarına ve cinsiyete göre değişen bir durumdur. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusu yer alıyor? İşte emeklilik hakkında tüm merak edilenler...

    BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI

    TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapabilirsiniz.

    2022 NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ?

    EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

        Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun. Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

        3600 GÜN ÜZERİNDEN EMEKLİ OLAN NE KADAR MAAŞ ALIR?

        Ek göstergesi 3600, emekli aylığı 9 bin 800 lira ve emekli ikramiyesi 247 bin 408 lira olan ir daire başkanının yeni düzenlemeye göre, düzenlemeye göre ek göstergesi 4200, emekli aylığı 9 bin 9956 ve emekli ikramiyesi de 253 bin 59 lira olacak.
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        Haberler SGK 4A, 4B, 4C SGK;BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama | Kaç yaşında emekli olurum? Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım?
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