Emekli maaşı yetmeyenlere bomba formül! Hemen bunu yapıp 750 ve 1000 TL fazla maaş alabilirsiniz!

Aylıklarını 750 TL artırabileceklerini öğrenen vatandaşlar bunun nasıl sağlanacağını incelemeye koyuldu. 3,5 senede SGK'ya ödenen tavan fiyattan bu sene için 37.530 TL' den kazanç bildirimi yapılması durumunda her ay için 50-60 TL seviyesinde maaşlarda artış söz hususu olacak. 3,5 senede tavandan bildirilen kazançlar ile maaşlar 750 TL artıyor. Bu arada emeklilerin maaşlarının tedavisine yönelik olarak yeni iyileştirme çalışmalarının da devreye girmesi hedefleniyor.