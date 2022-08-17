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    • SGK
    • 18.08.2022 09:22
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    • 18.08.2022 09:22
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    10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! Vatandaş zil takıp oynadı! EYT çıkmasa da olur dedirtti!

    Emeklilik hesabı senelerce çalışmış insanların en mühim konularından bir adedini oluşturuyor. İşe girdikleri sene ve tamamlanması gereken koşullara göre emeklilik yaşının hesap edilmesi mümkündür. Kendi emeklilik yaşının ne olacağını bilmek isteyenler amacıyla 3600 gün primle emeklilik tablosu! Normal koşulların haricinde on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Tüm erken emeklilik detaylarını araştırabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi geldi!

    Çalışanlara sağlanan yaş haddiyle emekli olmak ile ilgili ilk formül 3600 günle emekli olmak. Bu kadar günün primini ödemiş olanlar on beş yıllik sigortalılık gün koşulunu sağlamaları durumunda ve ilk işe başlama tarihlerinin 1999 yılların Eylül ayından evvel olması ile birlikte emekli olma hakkına sahip olurlar. On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir.

    10 Yılı Tamamlayanlar İçin Emeklilik

    On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir. İşe girilmesinin sonrasında lüzumlu gün primini ödemiş olan sağlık problemleri sebebiyle çalışma günü kaybı yaşarsa yaş şartı aranmadan emekli edilebilirler. Bu uygulamada sağlık raporu istenir ve söz hususu raporda yüzde altmış oranında bir teşhis lüzumludur. Erken emeklilik amacıyla gün sayanlar ve bu hususta yapılacak olan açıklamaları bekleyen bir müjde beklemektedir.

    SGK sisteminde tespit edilen imkana göre kanser, parkinson, MS, kalp yetmezliği, birtakım psikiyatrik hastalıklara sahip olanlara erken emeklilik olanağı sağlanıyor. Malulen emeklilik adı verdiği bu sistemde çalışanlar 10 sene sigortalı olmak ve 1800 gün prim gününe sahip olmak gibi şartlarla emekli olabiliyorlar.

        Malulen emekli olmak isteyenlerin birtakım hastalıkları olmaları gerekiyor. Buna göre epilepsi, demans, beyin tümörü, parkinson, kanser, serebral palsi, MS, şizofreni, bipolar bozukluk, retina kanamaları, görme azlığı, anemi, behçet hastalığı, bacak ve kol gibi organ kaybı, böbrek nakli, akciğer nakli, kalp nakli, zeka gerilikleri, denge rahatsızlıkları ve işitme kaybı, karaciğer nakli, siroz, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, tüberküloz, solunum hastalıkları, gastrointestinal kanamalar, metabolizma hastalıklarına sahip çalışanlar malulen emekliye ayrılabiliyorlar.

        Sigorta Başlangıcına Göre 2000 Sonrası...

        İlk işine giriş tarihi 1999 yıllarının Ekim ayı sonrasında olan yani genel anlamda 2000 senesi ve sonrası vatandaşlar amacıyla altmış ve altmış beş yaş koşulu olmak üzere erken pirim ödeyerek emekli olmak olası oluyor. Bu formülle çalışanların prim kusurları varsa yaş haddi kapsamında emekli olabilirler.

        Sigorta primi ödemelerini 2000 yılı ile 2008 senesi Mayıs ayı evveli süreçte yapmış olanlar amacıyla ise altmış yaş koşulu vardır. Bu vatandaşlar 4500 gün primiyle emekli olabilir. Formülde yirmi beş senelik sigortalılık gün koşulu vardır. İlk prim ödemelerini 2008 senesinin Mayıs ayı ardından yapanlar yaş haddiyle 5400 gün prim koşuluyla emekli olabilir. Burada da yirmi beş yıl sigortalılık gün şartı bulunuyor.
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