10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! Vatandaş zil takıp oynadı! EYT çıkmasa da olur dedirtti!

Çalışanlara sağlanan yaş haddiyle emekli olmak ile ilgili ilk formül 3600 günle emekli olmak. Bu kadar günün primini ödemiş olanlar on beş yıllik sigortalılık gün koşulunu sağlamaları durumunda ve ilk işe başlama tarihlerinin 1999 yılların Eylül ayından evvel olması ile birlikte emekli olma hakkına sahip olurlar. On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir.