10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! Vatandaş zil takıp oynadı! EYT çıkmasa da olur dedirtti!

Çalışanlara sağlanan yaş haddiyle emekli olmak ile ilgili ilk formül 3600 günle emekli olmak. Bu kadar günün primini ödemiş olanlar on beş yıllik sigortalılık gün koşulunu sağlamaları durumunda ve ilk işe başlama tarihlerinin 1999 yılların Eylül ayından evvel olması ile birlikte emekli olma hakkına sahip olurlar. On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir.
10 Yılı Tamamlayanlar İçin Emeklilik
On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir. İşe girilmesinin sonrasında lüzumlu gün primini ödemiş olan sağlık problemleri sebebiyle çalışma günü kaybı yaşarsa yaş şartı aranmadan emekli edilebilirler. Bu uygulamada sağlık raporu istenir ve söz hususu raporda yüzde altmış oranında bir teşhis lüzumludur. Erken emeklilik amacıyla gün sayanlar ve bu hususta yapılacak olan açıklamaları bekleyen bir müjde beklemektedir.
SGK sisteminde tespit edilen imkana göre kanser, parkinson, MS, kalp yetmezliği, birtakım psikiyatrik hastalıklara sahip olanlara erken emeklilik olanağı sağlanıyor. Malulen emeklilik adı verdiği bu sistemde çalışanlar 10 sene sigortalı olmak ve 1800 gün prim gününe sahip olmak gibi şartlarla emekli olabiliyorlar.