8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? Artık beklemek yok!

Yayımlanan verilere göre emeklilik sigorta primini doldurmuş lakin yaş bekleyen vatandaşlar amacıyla emeklilik yaşı 8 seneye kadar erkene alınabiliyor. Emekliliğin erkene alınması amacıyla hangi şartlara sahip olunması gerektiği de oluşturulan açıklamalarda yer alıyor.