8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? Artık beklemek yok!
Emeklilik bağlamında bekleyen vatandaşlar amacıyla sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri doğrultusunda gereklilikler değişiklik göstermektedir. Bu farklardan etkili olanları prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterir. Gelen son haberlere göre çoğu vatandaşın yakından ilgilendiren emeklilik yaşı düşürülecek.
17.08.2022 13:26 - Son Güncelleme: 17.08.2022 13:26
Kariyer planlarının son aşamasına geldiği zaman insanlar emeklilik hayali kurar. Emeklilik çalışılan gün adedi ve yaş temel alınarak belirlenir. Bu tarafta emeklilik gününü doldurmuş sigortalılar amacıyla yaş problem oluşturur. Günlerini dolduran sigortalı yaş beklemek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu haberi alanlar emeklilik hayali kurmaya başlayabilir.