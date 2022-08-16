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Haberler Ekonomi 7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

Kendi özelinde geliştirmiş bulunduğu projeleri, yaptığı ödemeler ve yardım uygulamaları ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen SGK, Avrupa Birliği ile yeni bir iş birliğine imza attı. Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait ufak ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle eş güdümlü kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve tecrübe kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir.

takvim.com.tr
16.08.2022 13:36 - Son Güncelleme: 16.08.2022 13:36
7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en çok 9 işçi çalıştıran ve ek olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin amaç kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden yarar sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ek istihdam edeceği kadın sigortalı amacıyla asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Özetle; proje kapsamında 4000 yeni kadın işçi istihdam eden 4000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.

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7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

SGK'dan Avrupa Birliği İş Birliği ile Kadın Destek Projesi!

SGK, Avrupa Birliği ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurarak kadın istihdamının desteklenmesine yönelik yeni bir hibe destek projesinin geliştirildiğini açıkladı.

7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

"Women Up" ismi ile duyurulan, dilimize ise "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" olarak çevrilen yeni hibe projesinin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.

7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

Women Up Projesi'nin, şuanlık sadece tespit edilen 7 ilde yaşayan kadın girişimcileri kapsamına giren ve proje kapsamında 20 ay süresince net asgari ücret kadar karşılıksız nakit desteği sağlanacağı bildirildi.

7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

Projenin yürürlüğe girdiği iller ise şu şekilde açıklandı:

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