7 ilde e-devlet üzerinden kayıtlar başladı! Başvuru yapanlara aylık 3.984 TL veriliyor!

Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en çok 9 işçi çalıştıran ve ek olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin amaç kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden yarar sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ek istihdam edeceği kadın sigortalı amacıyla asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Özetle; proje kapsamında 4000 yeni kadın işçi istihdam eden 4000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.