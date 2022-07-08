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    • SGK
    • 08.07.2022 09:45
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    • 08.07.2022 09:45
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    Almak için beklemeyin! Bin pişman olursunuz! SGK emekli olmanızı beklemeden toplu para ödemesi yapıyor!

    Yaş koşulu dışında başka şartları sağlamasına karşın emekli olamayanlar ise SGK üstünden sigortadaki paralarını geri alabilmektedir. SGK doğrultusundan emekli olamayan vatandaşlar bağlamında oluşturulan toptan prim geri ödemesi ile emekli olamamasına karşın SGK üstünde biriken paralarını geri almaları sağlanmaktadır. Bu nevi emeklilik ikramiyesi gibi görülen emeklilik geri ödemesi ile kişilerin emekli olamasa bile ödenen primleri nispetinde para almaları sağlanacak. İşte SGK toptan ödeme sorgulama ve SGK toptan ödeme isteği detayları…

    takvim.com.tr
    Emekli olmanız beklenmeden toplu para ödemesi yapılıyor!

    Almak için beklemeyin! Almayan pişman olur! Türkiye'deki sahip olunan uygulamaya göre emekli olmak bağlamında kişilerin prim gün sayısı, sigortalılık zamanı ve yaş şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Emekli geri ödeme sorgulama prosedürleri e – Devlet üzerinden SGK Toptan Ödeme Talebi sayfası üzerinden yapılabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve e – Devlet parolası ile sisteme girerek işlem yapılabilir.

    SGK Emekli Geri Ödemesi

    Emekli geri ödemesi olarak tanınan toptan ödeme, sigortalı olarak belirli sürelerde çalışan ve lüzumlu yaş, prim ve sigortalılık sürelerinden birini sağlayamaması nedeniyle normal süreler amacıyla emekli olamayan vatandaşların başvurabildikleri bir yöntemdir. SGK toptan ödeme programı kapsamında, yaş şartını sağladığı durumda prim gün adedi ya da sigortalılık sürelerini karşılayamayanlarının ardan hak sahipleri doğrultusundan bu tekniğe müracaat dilmesini mümkündür. Böylece yatan primleri kadarının toplu olarak sigortalı vatandaşa geri ödenmesi sağlanmaktadır. SSK ve Bağ Kur kapsamında yer alan bireylerin bu ödemelerden yararlanmasının yanı sıra memurlarda ise kesenek iadesi şekilde geri ödeme yapılabilmektedir.

    Emekli Geri Ödeme Parası Alma Şartları

    Emekli geri ödemesini alabilmek amacıyla alakalı mevzuata göre iki esas koşul aranmaktadır. Bu koşullardan ilki sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmaktır. Bağ Kur kapsamında da rastgele bir etkinlik yürütmüyor olmak aranan birinci koşul olarak sıralanabilir. Bu kapsamda aranan ikinci koşul ise emeklilik amacıyla gereken üç koşuldan en az ikisini karşılamış olmaktır.

    Önemli olan iki koşul ise sigortalılık senesi ve yaş koşullarıdır. Erkekler bağlamında 25, kadınlar için ise 20 sene olarak tespit edilen bu koşulun dışında yaş koşulunu da sağlayanlar toplu ödeme alabilecektir.

        Emekli Geri Ödemesi Nasıl Yapılır?

        Sigortalılık zamanı ve yaş şartlarını sağlamasına karşın eksik primleri nedeniyle emekli olmayanların yararlanabildiği bu program kapsamında hak sahiplerinin direkt olarak yararlanması mümkündür. Fakat vatandaşın vefat etmesi halinde bu haktan meşru mirasçılarının da yararlanması mümkündür. Vefat eden vatandaşın yakınlarının bu hatan yararlanması amacıyla ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) almıyor olması gerekmektedir.

        SGK doğrultusundan toplu geri ödemenin yapılması amacıyla hak sahipleri ya da bireyin yakınları doğrultusundan SGK'ya dilekçe ile müracaat gerçekleştirmek gerekmektedir. Yapılan araştırma ardından geri ödeme alabilmek amacıyla yeterli şartları gerçekleştiren bireylerin hesaplarına söz hususu toplu ödeme yapılmaktadır.

        Emekli Geri Ödeme Sorgulama Ekranı

        Emekli geri ödeme sorgulama prosedürleri e – Devlet üzerinden SGK Toptan Ödeme Talebi sayfası üzerinden yapılabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve e – Devlet parolası ile sisteme girerek prosedür yapılabilir.
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        Haberler SGK Almak için beklemeyin! Bin pişman olursunuz! SGK emekli olmanızı beklemeden toplu para ödemesi yapıyor!
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