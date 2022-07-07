3600 günden erken emeklilik netleşti! EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! İşte o formül

Türkiye'de emeklilik bağlamında alakalı mevzuatlara göre işe giriş tarihi en mühim kriterlerden biri olarak görülüyor. Bununla birlikte yaş ve prim şartları da ilgi çeken başka esas şartlar arasında. Çok daha düşük prim ile 3600 günden emekli olmak isteyenler ise bu uygulamadan nasıl yararlanacağını araştırmaya başladı.