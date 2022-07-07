EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

Emekli olmak amacıyla resmen gün sayan çoğu vatandaş erken emeklilik fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim ve yaş gibi şartları araştırarak en kısa sürede emekli olma hayalleri kuranlar ise 3600 günden emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Emeklilikle alakalı olarak Türkiye gündeminde EYT sorunu ilk sıralarda yer alırken, erken emekli olabilecekleri yöntemleri inceleyen çoğu vatandaşın karşısında 3600 günden emeklilik çıkmaya başladı. Peki nedir bu 3600 günden emeklilik? İşte 3600 günden emekli olma şartları, 3600 günden emeklilik maaşı ve merak edilen başka detaylar…