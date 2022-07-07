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EYT'li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

Türkiye'de emeklilik bağlamında alakalı mevzuatlara göre işe giriş tarihi en mühim kriterlerden biri olarak görülüyor. Bununla birlikte yaş ve prim şartları da ilgi çeken başka esas şartlar arasında. Çok daha düşük prim ile 3600 günden emekli olmak isteyenler ise bu uygulamadan nasıl yararlanacağını araştırmaya başladı.

takvim.com.tr
07.07.2022 13:59 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:45
EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

Emekli olmak amacıyla resmen gün sayan çoğu vatandaş erken emeklilik fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim ve yaş gibi şartları araştırarak en kısa sürede emekli olma hayalleri kuranlar ise 3600 günden emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Emeklilikle alakalı olarak Türkiye gündeminde EYT sorunu ilk sıralarda yer alırken, erken emekli olabilecekleri yöntemleri inceleyen çoğu vatandaşın karşısında 3600 günden emeklilik çıkmaya başladı. Peki nedir bu 3600 günden emeklilik? İşte 3600 günden emekli olma şartları, 3600 günden emeklilik maaşı ve merak edilen başka detaylar…

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EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

3600 Günden Emekli Olma Şartları

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (4/a, 4/b, 4/c) kapsamında kabul edilen sigortalıların emekli olmaları amacıyla en mühim koşul sigorta başlangıç tarihi olarak görülüyor.

EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

Erken emeklilikte ise 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olan, 15 senelik sigorta zamanını tamamlayan ve 3600 prim gününe sahip olan vatandaşlar bu kapsamda emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

Bu vatandaşların yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihi ise öneme alınan ikinci tarih olarak belirlenmiştir.

EYT’li olmasanız bile anında emekli olursunuz! 3600 günden erken emeklilik netleşti! İşte o formül

31 Aralık 2011 tarihi ve evvel sigortalı olup, 15 senelik sigortalılık zamanını ve 3600 prim gününü dolduran sigortalı kadınlar 54 yaşında, sigortalı erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyor.

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