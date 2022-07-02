Erken emeklilik müjdesi verildi! Vatandaş bayram etti: 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler!

Emeklilik yaş ilerlediğinde ve çalışma kuvveti azaldığında her insan amacıyla mühim bir unsurdur. Köy ya da şehir her yerde yaşam sürdüren insanlar emekli olmak amacıyla çaba harcamaktadır. 1999'dan sonra işe başlayanlarda prim gün adedi 4500, 2008 yılından sonra işe başlayanlar amacıyla ise 5400 olarak belirlenmiştir.erkeklerde 55, kadınlarda ise 54 yaş baz alınmıştır.