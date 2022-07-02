Erken emeklilik müjdesi verildi! Vatandaş bayram etti: 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler!

Emeklilik yaş ilerlediğinde ve çalışma kuvveti azaldığında her insan amacıyla mühim bir unsurdur. Köy ya da şehir her yerde yaşam sürdüren insanlar emekli olmak amacıyla çaba harcamaktadır. 1999'dan sonra işe başlayanlarda prim gün adedi 4500, 2008 yılından sonra işe başlayanlar amacıyla ise 5400 olarak belirlenmiştir.erkeklerde 55, kadınlarda ise 54 yaş baz alınmıştır.
Erken Emekliliğin Yöntemleri
Doğum borçlanması; kadınlar, yapmış oldukları çocuk sayısına göre prim ödemesini düşürebiliyor. Bu imkân, 3 çocuğa kadar 6 sene primden düşülmesini sağlıyor. Buna doğum borçlanması adı veriliyor. Bununda belli şartları bulunmaktadır. Doğum evveli SSK' lı olmak ilk şarttır. Erkekler bağlamında ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor. Yedek subaylık yapanlar da askerlik zamanını kullanabiliyor.
Özellikle emeklilikte yaşa takılanların çok işine yarayan bir uygulamadır. Malulen emeklilik; sigortalı çalışanın çalışmasını kısıtlayan sonradan oluşmuş sağlık sorunu olması halinde müracat edilen bir yoldur. Bunda da %60 çalışamaz raporu alınması, 1800 gün ve 10 sene çalışmış olma koşulu vardır. Bunların dışında erken emekli olmak amacıyla başka yollar araştırılmalıdır.