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    • SGK
    • 03.07.2022 13:03
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    • 03.07.2022 13:04
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    Erken emeklilik müjdesi verildi! Vatandaş bayram etti: 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler!

    1998 evvel kısa süreli prim gün sayası ile emekli olunabiliyorken, ileri senelerde bu sayı yaş ve sene olarak uzatılmıştır. SGK' nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 evveli işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim adedi söz hususu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu.

    takvim.com.tr
    1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! Erken emeklilik müjdesi verildi

    Emeklilik yaş ilerlediğinde ve çalışma kuvveti azaldığında her insan amacıyla mühim bir unsurdur. Köy ya da şehir her yerde yaşam sürdüren insanlar emekli olmak amacıyla çaba harcamaktadır. 1999'dan sonra işe başlayanlarda prim gün adedi 4500, 2008 yılından sonra işe başlayanlar amacıyla ise 5400 olarak belirlenmiştir.erkeklerde 55, kadınlarda ise 54 yaş baz alınmıştır.

    Erken Emekliliğin Yöntemleri

    Doğum borçlanması; kadınlar, yapmış oldukları çocuk sayısına göre prim ödemesini düşürebiliyor. Bu imkân, 3 çocuğa kadar 6 sene primden düşülmesini sağlıyor. Buna doğum borçlanması adı veriliyor. Bununda belli şartları bulunmaktadır. Doğum evveli SSK' lı olmak ilk şarttır. Erkekler bağlamında ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor. Yedek subaylık yapanlar da askerlik zamanını kullanabiliyor.

    Özellikle emeklilikte yaşa takılanların çok işine yarayan bir uygulamadır. Malulen emeklilik; sigortalı çalışanın çalışmasını kısıtlayan sonradan oluşmuş sağlık sorunu olması halinde müracat edilen bir yoldur. Bunda da %60 çalışamaz raporu alınması, 1800 gün ve 10 sene çalışmış olma koşulu vardır. Bunların dışında erken emekli olmak amacıyla başka yollar araştırılmalıdır.

        1999 ve 2002 Yılından Sonra İşe Girenler Memur Ve Bağkurlular...

        Erken emeklilik söz hususu olduğunda memur ve Bağkur primi ödeyenler de detaylı indirimlere tabidir. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, maluliyet onlara göre düzenlenmiştir. 2022 seneının Emekliklerde Yaşa Takılanların problemlerinin çözüleceği bir sene olarak ön plana çıktığı biliniyor. Bu sene içinde yapılacak olan yeni planlama yardımıyla erken emekliliğinin olası olup olmayacağı konusuysa cevap bekleyen mühim bir soru olarak karşımıza çıkıyor!
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        Haberler SGK Erken emeklilik müjdesi verildi! Vatandaş bayram etti: 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler!
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