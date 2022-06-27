SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR’a işvereni şikayet nasıl edilir? İşte sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi

SGK Şikayet Gizliliği Nedir?
Şikayet gizliliği ilkesi, herhangi bir iş yerini ya da iş yerini Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet etmiş olan kişilerin şikayet ettikleri kurum tarafından öğrenilmemesi durumudur. Bu ilke sayesinde, şikayetçi olan taraflar gizli kalır ve işverene hiçbir şekilde bilgi verilmez. Şikayet eden kişilerin güvenliği açısından bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması kurum tarafından uygun görülür.
İşyerini CİMER'E Nasıl Şikayet Edilir?
Herhangi bir iş yerinin CİMER'e şikayet edilebilmesi için kullanılabilecek olan farklı kanallar mevcuttur. Bu kanallardan biri, CİMER resmi internet adresidir. Kişiler T.C. kimlik numaraları ile hangi iş yeri hakkında şikayette bulunmak istiyorlarsa o kurumu seçip şikayetlerini yazarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bununla beraber e-devlet sistemi üzerinden de CİMER şikayetleri kabul edilir. E-devlet şifresi bulunmayan veya internet üzerinden şikayet etmek istemeyen kişiler, 0312 525 55 55 numarası üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine ulaşabilir, 0312 525 58 31 numarası üzerinden de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine faks gönderebilirler.
Ruhsatsız İşyeri Şikayet Hattı Numarası Kaçtır?
Ruhsat sahibi olmayan bir iş yerinin şikayet edilebilmesi için ALO 189 numarası kullanılır. T.C. Maliye Bakanlığına bağlı hizmet vermekte olan bu numara, sadece ruhsatsız işlemlerin yapıldığı bilinen iş yerleri ve işverenler için kullanılır. SGK işçi şikâyetinde bulunmak isteyen kişilerin bu numarayı aramamaları gerekir.