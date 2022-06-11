Ücretsiz izne ayrılmak için hangi evraklar gereklidir? Ücretsiz izin şartları nelerdir? Özel sektörde ücretsiz izin hakkı kaç gündür?

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Özel ve kamu sektörlerinde çalışan milyonlarca birey, ücretsiz izin şartlarını merak ediyor. Özellikle özel sektörde ücretsiz izin hakkı kaç gün sorusu sıkça araştırılan bir konu. Dinlenmek veya tatil yapmak amacıyla işe ara vermek, ancak bu sürede ücret almamak isteyen çalışanlar, ücretsiz izin koşullarının neler olduğunu merak ediyor. Peki, ücretsiz izne ayrılmak için hangi belgeler gerekli? Bu rehberde, ücretsiz izin şartları, süresi ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Güncel ücretsiz izin koşulları şöyle sıralanmıştır:

• İşçi tarafından alınan ya da işveren tarafından verilen ücretsiz izin hiçbir şekilde çalışanın yıllık izninden kesilemez.

• İşçi eğer ücretsiz izin talep ediyorsa ve izin talep sebebi ücretsiz izini kapsayacak haller içinde yer alıyorsa, işveren işçisine ücretsiz izin vermek zorundadır.

• İşveren doğum yapacak olan kadın çalışanlarına doğumdan önce ve doğumdan sonra sekizer hafta olmak üzere toplamda 16 hafta boyunca ücretsiz izin vermekle yükümlüdür. Eğer çalışanı talep ederse, bu süreye 6 aylık ücretsiz izin süresi de eklenir. Buna ek olarak, doğum yapacak olan çalışanlara süt izni düzenlemesi yapılmak zorundadır.

• Eğer işçiler, yıllık izinlerini iş yerlerinin bulunduğu yerden farklı bir yerde geçireceklerse, işveren işçiye geliş ve gidiş sürelerini de kapsayacak şekilde en az 4 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.