Ücretsiz izne ayrılmak için hangi evraklar gereklidir? Ücretsiz izin şartları nelerdir? Özel sektörde ücretsiz izin hakkı kaç gündür?

İşveren Ücretsiz İzne Çıkarabilir Mi?
Çalışan işçilerin işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılabilmeleri, İş Kanunu tarafından mümkün görülmeyen bir durumdur. Ücretsiz izin ancak işçilerin talebi üzerine değerlendirilerek çalışanlara verilebilir. Bunun dışında işverenlerin işçilerini taleplerine göre ücretsiz izne çıkarmaları mümkün değildir.
Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Kaç Gündür?
Özel sektör çalışanlarının ücretsiz olarak kullanabilecekleri maksimum izin süresi, 3 ay olarak belirlenmiştir. Kişiler, kendilerine verilen 3 aylık ücretsiz izin dışında izin kullanma hakkına sahip değillerdir.
Pandemi Ücretsiz İzin Şartları Nelerdir?
Nakdi ücret izni kullanabilme şartları, güncel olarak İŞKUR tarafından şöyle sıralanmıştır:
• 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak
• Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak
• Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
• İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak
Ücretsiz İzne Ayrılmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?
Ücretsiz izin kullanmak isteyen işçilerin teslim etmeleri gereken yalnızca bir dilekçe mevcuttur. İşçiler, kendilerinin talebinde bulunmuş oldukları ücretsiz izin alabilmek için dilekçeye bu bilgilerin tümünü yazmak zorundadırlar:
• İşçinin isim ve soy ismi
• İşçinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
• İşyerindeki görevi
• Ücretsiz izne ayrılmak istediği tarih
• Kullanılacak olan ücretsiz izinden dönüş tarihi
• Ücretsiz izne ayrılma sebebi ve isteğini içeren talep yazısı
• Ücretsiz izin için talep edilmiş olan tarih
Bu bilgilerin en altına işçiler, kendi imzalarını da atmak zorundadırlar. İmzalarının bulunmadığı ücretsiz izin dilekçeleri, resmi olarak işverenler tarafından kabul edilemez. Bu nedenle de dilekçenin imzalanmış olmasına dikkat edilmelidir.