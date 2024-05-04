İş Bankası Promosyonları İş Bankası, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca ücretsiz EFT/Havale imkanı, kredi kartı aidatı olmaması gibi avantajlar ile emeklilerin tercih ettiği bankalardan biri. Günlük faiz imkanı da mevcut.

Yapı Kredi Promosyonları Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL'ye varan promosyon sunarak, hem ücretli hem ücretsiz EFT/Havale imkanları ve %50'ye varan faiz oranları ile öne çıkıyor. Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka" sloganı ile emeklilere özel teklifler sunuyor.

Garanti BBVA Promosyonları Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor ve mobil bankacılık üzerinden maaş taşıma imkanı da sağlıyor. Ücretsiz EFT/Havale imkanı ve %54'e varan faiz oranları ile cazip teklifler sunan bankalardan biri.

Denizbank Promosyonları Denizbank, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunarak, ücretsiz EFT/Havale ve %57'ye varan faiz oranları ile dikkat çekiyor. Denizbank, emeklilere özel kampanyaları ile bilinen bir banka.