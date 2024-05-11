SGK’lı 1995, 2000, 2008 sonrası işe başlayanların gözü aydın! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik müjdesi!

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplama Kadın çalışanlar için emeklilik yaşı, erkeklere kıyasla daha esnek koşullara sahiptir. Doğum borçlanması gibi eklemeler, kadınların daha erken emeklilik hakkı kazanmalarını sağlar. 2024 Yılında Geçerli Olan Erken Emeklilik Formülleri Erken emeklilik, özellikle sağlık sorunları olan veya belirli bir süreyi doldurmuş çalışanlar için önemli bir fırsattır. 2024 yılı itibarıyla geçerli olan erken emeklilik yollarını şu şekilde sıralayabiliriz: 3600 Günle Emeklilik : 1999 öncesi işe başlayanlar için.

: 1999 öncesi işe başlayanlar için. 4500 Günle Emeklilik : 1999 ile 2008 arası işe girenler için.

: 1999 ile 2008 arası işe girenler için. 5400 Günle Emeklilik: 2008 sonrası işe girenler için.

10 Yılda Erken Emeklilik SGK, bazı özel durumlarda 10 yıl içinde emeklilik imkanı tanır. Bu, özellikle iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar sonucu çalışma gücünün %60 oranında azalması durumunda geçerlidir.

Kadınlar ve Erkekler için Emeklilik Şartları: Detaylı Bir Kılavuz Türkiye'de emeklilik koşulları, kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. Bu koşullar, belirli bir dönemde toplanan gün sayısı (prim) ve yaş sınırlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıda, cinsiyete göre ayrılmış ve tarihsel süreç içinde değişim gösteren emeklilik şartlarına detaylı bir bakış sunulmaktadır. Kadınlar İçin Emeklilik Şartları 31.12.2008 ve Sonrası Prim Gün Sayısı : 7100 gün

: 7100 gün Yaş Şartı: 58 yaş 09.09.1999 - 31.12.2008 Prim Gün Sayısı : 7000 gün

: 7000 gün Yaş Şartı: 58 yaş

24.05.1999 - 08.09.1999 Süre : 20 yıl

: 20 yıl Prim Gün Sayısı : 5975 gün

: 5975 gün Yaş Şartı: 56 yaş 24.05.1998 - 23.05.1999 Süre : 20 yıl

: 20 yıl Prim Gün Sayısı : 5975 gün

: 5975 gün Yaş Şartı: 55 yaş 24.05.1997 - 23.05.1998 Süre : 20 yıl

: 20 yıl Prim Gün Sayısı : 5975 gün

: 5975 gün Yaş Şartı: 54 yaş