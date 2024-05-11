SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK'lı 1995, 2000, 2008 sonrası işe başlayanların gözü aydın! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik müjdesi!

Türkiye'de emeklilik sistemleri ve koşulları, çalışma hayatını düzenleyen önemli unsurlar arasında yer alır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yürütülen bu sistemler, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur gibi kurumları içerir ve çalışanların emeklilik yaşı ile şartları, sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak farklılık gösterir. 2024 yılı itibarıyla güncellenen emeklilik yaş hesabı ve erken emeklilik fırsatları, özellikle SSK ve SGK kapsamında prim ödeyen kadın ve erkek çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu haberde, işe giriş tarihlerine göre emeklilik koşullarının nasıl değiştiğini ve hangi yıllarda işe başlayanların ne zaman emekli olabileceklerine dair detaylı bilgiler sunuyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:42 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:42
SGK’lı 1995, 2000, 2008 sonrası işe başlayanların gözü aydın! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de emeklilik hesaplamaları, SGK tarafından belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. Bu kriterler arasında en önemli olanı, ilk SSK veya SGK prim ödemesinin yapıldığı tarihtir. Bu tarih, emeklilik yaşınızı ve gereken hizmet sürenizi doğrudan etkiler.

Kadın ve Erkek Çalışanlar için Emeklilik Yaş Tablosu

Kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaş hesaplamaları, cinsiyete göre değişiklik gösterir. SGK, kadın çalışanlara genellikle daha erken emeklilik imkanı sunar. Bu bölümde, işe başlama tarihlerine göre kadın ve erkek çalışanların emeklilik yaşlarını detaylıca inceleyeceğiz.

Erkeklerde Emeklilik Yaşı Hesaplama

1999 öncesinde işe başlayan erkek çalışanlar, farklı emeklilik şartlarına tabidirler. Bu grup için askerlik borçlanması gibi ek süreler, emeklilik yaşını düşürebilir. Aşağıda, farklı işe giriş yıllarına göre emeklilik yaşlarını bulabilirsiniz:

  • 1999 Öncesi: 15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik.
  • 1999 - 2008 Arası: 25 yıl ve 4500 prim günü gerekmektedir.
  • 2008 Sonrası: 5400 prim günü ile emeklilik mümkündür.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplama

Kadın çalışanlar için emeklilik yaşı, erkeklere kıyasla daha esnek koşullara sahiptir. Doğum borçlanması gibi eklemeler, kadınların daha erken emeklilik hakkı kazanmalarını sağlar.

2024 Yılında Geçerli Olan Erken Emeklilik Formülleri

Erken emeklilik, özellikle sağlık sorunları olan veya belirli bir süreyi doldurmuş çalışanlar için önemli bir fırsattır. 2024 yılı itibarıyla geçerli olan erken emeklilik yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 3600 Günle Emeklilik: 1999 öncesi işe başlayanlar için.
  • 4500 Günle Emeklilik: 1999 ile 2008 arası işe girenler için.
  • 5400 Günle Emeklilik: 2008 sonrası işe girenler için.

10 Yılda Erken Emeklilik

SGK, bazı özel durumlarda 10 yıl içinde emeklilik imkanı tanır. Bu, özellikle iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar sonucu çalışma gücünün %60 oranında azalması durumunda geçerlidir.

Kadınlar ve Erkekler için Emeklilik Şartları: Detaylı Bir Kılavuz

Türkiye'de emeklilik koşulları, kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. Bu koşullar, belirli bir dönemde toplanan gün sayısı (prim) ve yaş sınırlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıda, cinsiyete göre ayrılmış ve tarihsel süreç içinde değişim gösteren emeklilik şartlarına detaylı bir bakış sunulmaktadır.

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve Sonrası

  • Prim Gün Sayısı: 7100 gün
  • Yaş Şartı: 58 yaş

09.09.1999 - 31.12.2008

  • Prim Gün Sayısı: 7000 gün
  • Yaş Şartı: 58 yaş

24.05.1999 - 08.09.1999

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 56 yaş

24.05.1998 - 23.05.1999

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 55 yaş

24.05.1997 - 23.05.1998

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 54 yaş

24.05.1996 - 23.05.1997

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5900 gün
  • Yaş Şartı: 53 yaş

24.05.1995 - 23.05.1996

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5825 gün
  • Yaş Şartı: 52 yaş

24.05.1994 - 23.05.1995

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5750 gün
  • Yaş Şartı: 51 yaş

24.05.1993 - 23.05.1994

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5675 gün
  • Yaş Şartı: 50 yaş

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve Sonrası

  • Prim Gün Sayısı: 7100 gün
  • Yaş Şartı: 60 yaş

09.09.1999 - 31.12.2008

  • Prim Gün Sayısı: 7000 gün
  • Yaş Şartı: 60 yaş

24.11.1998 - 08.09.1999

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 58 yaş

24.05.1997 - 23.11.1998

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5900 gün
  • Yaş Şartı: 57 yaş

24.11.1995 - 23.05.1997

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5825 gün
  • Yaş Şartı: 56 yaş

24.05.1994 - 23.11.1995

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5750 gün
  • Yaş Şartı: 55 yaş

24.11.1992 - 23.05.1994

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5675 gün
  • Yaş Şartı: 54 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5600 gün
  • Yaş Şartı: 53 yaş

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler Ankara’ya çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Türk Telekom
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Galatasaray’ın 90. dakikada attığı gole Fenerbahçeli taraftarların verdiği tepki dikkat çekti! İşte o görüntüler
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA