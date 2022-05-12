100.000 TL hesaplara yatıyor! Maaş hesabı Ziraat Bankası'nda bulunanlara büyük müjde verildi

Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Verildi

Banka, kredi talebinin 50 bin TL üstünde olması halinde vade adedinin 24 aya düştüğünü bildirdi. Hem de kredi tutarlarına göre faiz oranlarının da değiştiğine belirten Ziraat Bankası, 25 bin TL'ye kadar olan taleplerde yüzde 1,55, 25 bin TL'nin üstünde olan taleplerde yüzde 1,69 faiz seviyesi uygulanacağını bildirdi. Söz hususu hizmetten 40 bin TL tutarında destek alabilmek isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 1.576,38 TL olarak hesaplandı.