100.000 TL hesaplara yatıyor! Maaş hesabı Ziraat Bankası'nda bulunanlara büyük müjde verildi

Geliştirdiği her kampanya ile ekonomik ilerlemeler kapsamında nakde gereksinim duyan vatandaşlar amacıyla avantajlı hizmetler sunmaya devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde detaylı faktörler kapsamında nakde sıkılan maaş müşterileri amacıyla de iki kampanya yaptığını duyurdu. Bankanın yalnızca maaş müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu kampanyalardan ilki, tüketici kredisi kampanyası olarak duyuruldu.
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Verildi
Banka, kredi talebinin 50 bin TL üstünde olması halinde vade adedinin 24 aya düştüğünü bildirdi. Hem de kredi tutarlarına göre faiz oranlarının da değiştiğine belirten Ziraat Bankası, 25 bin TL'ye kadar olan taleplerde yüzde 1,55, 25 bin TL'nin üstünde olan taleplerde yüzde 1,69 faiz seviyesi uygulanacağını bildirdi. Söz hususu hizmetten 40 bin TL tutarında destek alabilmek isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 1.576,38 TL olarak hesaplandı.
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Kampanyalarına Nasıl Başvuru Yapılır?
Ziraat Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan Çalışanın Artısı destek paketi bağlamında tespit edilen tüketici kredisi ve konut kredisi kampanyalarından yararlanmak isteyen kişilerin, banka şubelerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.