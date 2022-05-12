Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patladı! Dev adım para daha çok parayı çekecek!

Mevduat Hesaplarında Hangi Para Türleri Vardır

Türkiye cumhuriyetinde k bütün bakanlarda istenilen her para cinsinden vadeli mevduat hesapları açılabilinmektedir. Vadeli hesaplarda en çok tercih edilen para türü ise genelde Türk lirası, Dolar ve Euro'dur. Öte yandan faizler para cinsine göre de farklılık göstermektedir.

TL hesaplarında ki faiz oranları Dolar ve Euro para birimlerine göre daha yüksektir.