Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patladı! Dev adım para daha çok parayı çekecek!

Salgın hastalık nedeniyle kişilerin fazlası kazanç kayıbı yaşamaktadır. Durum bu tür olunca fazlası vatandaşlar yatırım araçları incelemeye başladı. Merkez bankasının yüzde 19'luk faiz kararı bankaların mevduat hesaplarına yansımış durumunda. Bu amaçla fazlası vatandaş anaparasını mevduat hesaplarında değerlendirmeye başladı.
Mevduat Hesaplarında Hangi Vade Seçenekleri
Vade tipleri her banka amacıyla aynı olup vadeler 1 geceden 1 yıllığa kadar sürelere sahiptir. Banka müşterileri vade alternatiflerini tamamıyla kendi isteklerine göre seçebilmektedir. Hem de faiz oranları her vade alternatifi amacıyla farklılık göstermektedir. Öte yandan oranlar enflasyon ile ters orantılı olarak farklılık gösterebilmektedir.
Faiz seviyesinın en yüksek bulunduğu vade alternatifi 32 günlük vade olup faiz seviyesinın en düşük bulunduğu alternatif ise senelik vadelerdir. Öte yandan en çok tercih edilen vade alternatifi ise aylık, 3 aylık ve 6 aylık alternatiflerdir. Peki, mevduat hesaplarında hangi para türlerini kullanabiliyoruz? İşte detaylar!