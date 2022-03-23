5400 günle emeklilik yaş hesabı! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! En erken kaç yaşında emekli olunur?

SGK emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu seçenek teknik sunmaya devam ediyor. 5.400 prim gün adedi ile emeklilik avantajlarından yararlanmak olası duruma geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek bütün kişilerin emekli olmalarının yolu açıldı. Hem de memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın en basit yolu
İkametin vatan dışına alınması durumunda isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da sona erecektir. Bu haktan rastgele bir sigortalılık kolunda aktif olarak çalışanlar yararlanamayacaktır. Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak.
Çalışma Şartı Olmadan Emeklilik Mümkün
SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.