Milyonları kapsıyor! Yeni uygulama açıklandı! Paralar hesaba yatıyor! E-devlet'ten hemen kontrol edin

SGK, 2022 senesinde geçerli olacak yeni ödenek ve prim miktarlarını açıkladı. Bu kapsamda prime temel kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, genel sağlık sigortası, rapor parası, doğum ve askerlik borçlanması ve yurtdışı borçlanma primi amacıyla yeni ücretlendirme tarifesi belli oldu. SGK doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız durumunda rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.
SGK'DAN YENİ UYGULAMA
SGK doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız durumunda rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.
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İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Geçici iş göremezlik ödeneği, asgari günlük kazanç üzerinden belirlenmektedir. Bu ödenek iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve annelik hali nedeniyle istirahatli olan sigortalı çalışanlara verilmektedir.
Sigortalı çalışanların 2022 senesi süresince istirahatli sayıldıkları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri amacıyla 166,80 TL limit belirlenerek hesaplama bu oran üzerinden yapılacak.
Çırak ve öğrenciler amacıyla bu ücret 83,40 TL üzerinden belirlenecek. Rapor kullanmaya 2021 senesinde başlayanlar da bu artıştan faydalanabilecek.