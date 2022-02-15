Milyonları kapsıyor! Yeni uygulama açıklandı! Paralar hesaba yatıyor! E-devlet'ten hemen kontrol edin

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    • SGK
    • 16.02.2022 08:43
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    • 16.02.2022 08:43
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    Çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık durumlarında geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor, işverenin SGK'ya bildiriliyor ve rapor kullanan çalışanın maaşından kesilen tutar geri alınabiliyor. Yeni yıl ile eş güdümlü SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin 2022 yılında ne kadar olacağı açıkladı. Öte yandın SGK tarafından yeni duyurulan uygulama ile IBAN numarasını E-Devlet üzerinden ya da ALO170'i arayarak tanımlatan kişilerin rapor ücretleri hesabına yatıyor.

    takvim.com.tr
    Paralar hesaba yatıyor! E-devlet’ten hemen kontrol edin

    SGK, 2022 senesinde geçerli olacak yeni ödenek ve prim miktarlarını açıkladı. Bu kapsamda prime temel kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, genel sağlık sigortası, rapor parası, doğum ve askerlik borçlanması ve yurtdışı borçlanma primi amacıyla yeni ücretlendirme tarifesi belli oldu. SGK doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız durumunda rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.

    SGK'DAN YENİ UYGULAMA

    SGK doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız durumunda rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.

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    İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

    Geçici iş göremezlik ödeneği, asgari günlük kazanç üzerinden belirlenmektedir. Bu ödenek iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve annelik hali nedeniyle istirahatli olan sigortalı çalışanlara verilmektedir.

    Sigortalı çalışanların 2022 senesi süresince istirahatli sayıldıkları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri amacıyla 166,80 TL limit belirlenerek hesaplama bu oran üzerinden yapılacak.

    Çırak ve öğrenciler amacıyla bu ücret 83,40 TL üzerinden belirlenecek. Rapor kullanmaya 2021 senesinde başlayanlar da bu artıştan faydalanabilecek.

        EMZİRME ÖDENEĞİ

        Doğum yapan sigortalı kadına ya da sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilmektedir. 2021 senesinde 232 TL olan emzirme ödeneği 2022 senesinde artırılarak 316 TL'ye çıkarıldı.

        Emzirme ödeneği almak amacıyla kişilerin, 4A'lı çalışanları amacıyla doğumdan önceki bir sene amacıyla da en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

        4B'li çalışanlar amacıyla ise doğumdan önceki bir sene amacıyla da en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin ödenmiş ve geçmişe dair prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

        CENAZE ÖDENEĞİ

        İş kazas ya da meslek hastalığı neticesi hayatını kaybeden ya da sık sık iş göremezlik geliri, malullük, görev malullüğü ya da yaşlılık aylığı almaya devam ereken vefat eden ve en az 360 gün prim bildirilip ölen sigortalıların hak sahiplerine verilmektedir.

        2021 senesinde 918 TL olarak tespit edilen cenaze ödeneği, 2022 senesinde artırılarak 1.250 TL'ye yükseldi

        RAPOR PARASI

        Meslekhastalığı, doğum ya da iş kazası nedeniyle istirahatli olan çalışanlara raporlu oldukları vakit amacıyla geçici iş göremezlik ödeneği veirlmektedir.

        Rapor parası olarak tanınan bu ücret ayajta tedavilerde 111,20 TL, yatarak tedaviler amacıyla ise günlük 83,40 TL'ye yükseltildi.

        RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

        Rapor parasının alınması amacıyla ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün amacıylade girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay sunar ve onaylanmasının sonrasında PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların sonrasında işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir
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