Milyonları kapsıyor! Yeni uygulama açıklandı! Paralar hesaba yatıyor! E-devlet'ten hemen kontrol edin

RAPOR PARASI

Meslekhastalığı, doğum ya da iş kazası nedeniyle istirahatli olan çalışanlara raporlu oldukları vakit amacıyla geçici iş göremezlik ödeneği veirlmektedir.

Rapor parası olarak tanınan bu ücret ayajta tedavilerde 111,20 TL, yatarak tedaviler amacıyla ise günlük 83,40 TL'ye yükseltildi.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınması amacıyla ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün amacıylade girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay sunar ve onaylanmasının sonrasında PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların sonrasında işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir