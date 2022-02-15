İkinci emekliliğe yüzde 30 destek! BES'te neler değişti? İşte 8 soruda kazançlı emeklilik



LİMİT AŞANA DA DEVLET KATKISI VERİLECEK. BUNUN AVANTAJI NEDİR?

Artık bu katılımcılar ödeyecekleri katkı paylarının yıllık brüt asgari ücreti aşan kısmı için de takip eden yıllarda devlet katkısı alabilecek. Örneğin, sisteme 80 bin lira yatırdınız. Bunun 60 bin lirası için 18 bin lira devlet katkısı veriliyor ve kalan 20 bin lira devlet katkısına konu olamıyordu. Yeni düzenleme ile kalan 20 bin lira için gelecek yıl 6 bin lira katkı alabileceksiniz. Böylece gelecek yıl sisteme hiçbir ödeme yapmasanız bile 6 bin lira devlet katkısı hakkınız olacak.



45 YAŞ SINIRININ KALKMASI İLE SUNULAN FAYDA NEDİR?

45 yaşını aşan ve OKS'ye dahil olmayan çalışanlar kendi rızalarıyla dahi sisteme girememekteydi. Artık 45 yaşını aşan çalışanlar da talep etmeleri halinde, OKS'ye katılabilecek. Böylece 10 yıl 56 yaş şartıyla ikinci emeklilik hakkına kavuşacaklar.