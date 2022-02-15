İkinci emekliliğe yüzde 30 destek! BES'te neler değişti? İşte 8 soruda kazançlı emeklilik

Türkiye'de milyonlarca vatandaşa emekli olduğunda ek bir gelir sağlayan, ayrıca kazançlı bir tasarruf imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) her geçen gün büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) son verilerine göre, toplam fon büyüklüğü 234.2 milyar liraya çıktı. Bu rakamın 210 milyar 374 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 23 milyar 870 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 128 bin kişiye yükseldi. Katılımcı sayısının 6 milyon 197 bin olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü 17.2 milyar lirayı buldu.
KAZANDIRAN TASARRUF
Sistem devreye alınan reformlarla daha avantajlı hale getirildi. Özellikle devlet katkısının yüzde 30'a çıkması, 45 yaş üstüne Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) girme imkanı getirilmesi ve çocukların da sisteme girebilmesi ilgiyi artıracak. Sektör yetkilileri, yıl sonunda fon büyüklüğünün 500 milyar liraya ulaşmasını bekliyor.
DEVLET KATKISININ YÜZDE 25'TEN 30'A ÇIKMASININ AVANTAJI NEDİR?
Katılımcılar, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacak. Hem yatırılan paralar hem de bu katkı miktarları ayrıca fonlarda değerlendirilip ikinci bir kazanç sağlıyor.
BU YIL EN ÇOK NE KADAR DEVLET KATKISI ALABİLİRİZ?
Katılımcılarının devlet katkısından yararlanacağı üst sınır asgari ücretle birlikte değişmiş oldu. Sistemde en yüksek devlet katkısı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar oluyor. Bu yıl brüt asgari ücret 5004 liraya çıktığı için yatırılacabilecek en yüksek para 60 bin 48 lira olacak. Bu durumda yıllık devlet katkısı da 18 bin 14 liraya çıkmış oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 10 bin 772 lira idi. Bu yılki kazanç 7 bin lirayı geçti.