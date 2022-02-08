Sosyal yardım alanı işe alana teşvik yağmuru: İşçi başına 1.025 lira prim desteği

HANEDEN BİRİNİN YARDIM ALMASI YETERLİ

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere bir yıl süreyle prim desteği veriliyor. Geçen yıl 733.39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek için son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu yıl için 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bilgin, "Sosyal yardım yararlanıcıları arasından çalışabilir durumda olanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunularak kendilerine uygun kurs, programlardan yararlanmaları sağlanıyor. Özel sektörde işe yerleştirilmelerine aracılık yapılması şeklinde bağlantı kuruluyor" diye konuştu.