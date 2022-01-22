Emekliye banka promosyonu! 2022'de hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel kampanyalar!

Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının ardından bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. Bazı bankalar emekliler için ek koşul olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara sıfır faizle nakit ihtiyaçlarını karşılama vaadinde bulunurken, EFT ve havale işlemlerini de ücretsiz yapacaklarını ilan ediyor. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar geçerli olacak. 3 yıl süresince maaşını taşıyanlara önerilen promosyon ücretleri şöyle...
ZİRAAT BANKASI
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.
VAKIFBANK
1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.