Emekliye banka promosyonu! 2022'de hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel kampanyalar!

Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının ardından bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. Bazı bankalar emekliler için ek koşul olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara sıfır faizle nakit ihtiyaçlarını karşılama vaadinde bulunurken, EFT ve havale işlemlerini de ücretsiz yapacaklarını ilan ediyor. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar geçerli olacak. 3 yıl süresince maaşını taşıyanlara önerilen promosyon ücretleri şöyle...