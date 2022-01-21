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    • SGK
    • 22.01.2022 08:40
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    • 22.01.2022 08:41
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    Hemen bunu yapın! Sigorta girişi bu tarih ve öncesi olanlara büyük müjde! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..!

    1999 ve evvelinde SGK girişi olan fazlası vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar ileri yıllarda sigortalandırılan kişilere göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. Sigorta başlangıcı bu tariflenen tarihler arasında yer alanlar amacıyla emeklilik koşulları nelerdir?

    takvim.com.tr
    15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak! Sigorta girişi bu tarih ve öncesi olanlara...

    8 Eylül 1999 ve evvelki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve evvel sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak koşulu tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır.

    4500 GÜNLE EMEKLİLİK

    4500 prim günle emekli olmak isteyenler amacıyla şartlar çok daha farklıdır. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası başlayan erkek çalışanlar, 25 senelik sigortalılık zamanını tamamlama, 4500 günü ve 60 yaşı tamamlama şartları ile emekli olabilirler. Kadınlar ise 25 ıllık sigorta süreci ve 58 yaş şartlarıyle 4500 prim gün şartıyla emekli olabilirler.

    2008'DEN SONRA 5.400 GÜNLE EMEKLİLİK

    2008 Mayıs'tan sonra ilk SGK primini ödeyenler kadınlarda 20, erkeklerde 25 sene sigortalılık ve 7200 gün prim şartıyla emekli olurlar. 2008'ten sonra işe girenlerde alanı emeklilik ise 5400 gün ile olacak.

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    8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

    8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.

    8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.

    ERKEKLERİN DURUMU

    8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak. Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

        KADINLARIN DURUMU

        Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar. 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?

        1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler.

        Emeklilik maaş oranları, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan çalışanlara göre daha yüksektir.

        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

        5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik konusunda yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

        Sigortalı olarak çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanmak için mutlaka sigorta başlangıç tarihlerinin 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde olması istenir.

        Staj başlangıcın 1999 ve öncesindeki dönemlerde olanlar bu kapsamda değerlendirilmez. Sigorta başlangıç tarihi aktif olarak çalışmaya başlanılan dönemi ifade eder. 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan vatandaşların erken emekli olabilmesi için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü (10 yıl) ödemesi şartlarını doldurması gerekir.

        Sigortalılar 4A (SSK), 4B (BĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık türünden birine mensup olarak çalışmalıdır.
        Belirtilen sigorta kollarında çalışma hayatını sürdüren vatandaşların kendi ya da işvereni tarafından ödenen primler için SGK'ya borcu olmaması beklenir.

        Askerliğini 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde yapmış olanlar için, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini öne çekme ihtimali doğmuştur.

        15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarının 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?

        8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların 2000 yılında sigortalandırılan çalışanlara göre daha yüksek maaş aldığını söylemek gerekir. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlara belirlenen şartlara uygun olması halinde en az 1600 TL emekli maaşı bağlanır. 2000 ve sonrasında sigorta başlangıcı olan bir vatandaş, en az 1600 TL alan ama 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşla aynı koşullarda olması durumunda daha yüksek maaş alamaz.

        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

        1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yılık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarih belirleyici olur.

        24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında kadınlar 52; erkekler 56 yaşında,

        24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında kadınlar 54; erkekler 57 yaşında,

        24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında kadınlar 56; erkekler 58 yaşında,

        24.04.2011 tarihinden sonra kadınlar 58 yaşında,

        24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında erkekler 59 yaşında,

        24.05.2011 tarihinden sonra erkekler 60 yaşından emekli olabilirler.
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        Haberler SGK Hemen bunu yapın! Sigorta girişi bu tarih ve öncesi olanlara büyük müjde! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..!
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