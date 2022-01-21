Gözler oradaydı! Emekliye soluk aldıran haber geldi! Bu parayı geri ödemeyecekler! 31 Ocak son tarih

Fatura talimatının 3 sene taahhüt vakitsinde iptal edilmesi ya da 3 ay üstü üste otomatik ödenmemesi halde kıstalyevme hesabı yapılarak kalan vakit promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanya 31.01.2022 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek doğrultulu değiştirme hakkına sahiptir.

Bankamızdan aniden çok emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı öneme alınarak hesaplanacaktır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

Anne ya da babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

Anne ya da babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka vasıtasıyla gelir/aylık alan anne ya da babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını temel alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.