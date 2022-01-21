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    • SGK
    • 21.01.2022 09:40
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    • 21.01.2022 09:40
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    Gözler oradaydı! Emekliye soluk aldıran haber geldi! Bu parayı geri ödemeyecekler! 31 Ocak son tarih

    Milyonlarca emekliyi rahatlatan bir açıklama yapıldı. Resmi olarak oluşturulan bildirime göre emeklilerin hesaplarına geri ödeme koşulu olmaksızın 1.000 TL yatırılacak. Denizbank bünyesinden yapılmış olan bildirime göre bankanın tek koşulu emekli yurttaşların maaşlarını kendi bünyelerinden almaları olarak belirlendi. Hem de ödeme talimatı verildiği takdirde emeklilere ek olarak 750 TL geri ödemesiz para verilecek. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Emekliye soluk aldıran haber geldi! Bu parayı geri ödemeyecekler!

    Emekli maaş promosyonu 2022 ödemeleri bağlamında geri sayım başladı. Milyonlarca emekli en yüksek maaş promosyonu hangi bankada sorusuna cevap arar iken Denizbank 2022 emekli promosyonu kampanyası amacıyla yeni duyuru yayımladı. 2022 emekli promosyonu duyurusu haberimizde... Emekli maaşını DenizBank'tan 3 sene vakit ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon Detayları

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı öneme alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize lüzum kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan ya da e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak amacıyla 0850 222 0 800 etkileşim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 sene vakit ile bankamızdan alma sözü sunarak ve 1 otomatik fatura talimatı sunarak promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.01.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri amacıyla geçerlidir.

    Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

        Fatura talimatının 3 sene taahhüt vakitsinde iptal edilmesi ya da 3 ay üstü üste otomatik ödenmemesi halde kıstalyevme hesabı yapılarak kalan vakit promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.

        Kampanya 31.01.2022 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek doğrultulu değiştirme hakkına sahiptir.

        Bankamızdan aniden çok emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı öneme alınarak hesaplanacaktır.

        18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

        Anne ya da babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

        Anne ya da babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka vasıtasıyla gelir/aylık alan anne ya da babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını temel alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.
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        Haberler SGK Gözler oradaydı! Emekliye soluk aldıran haber geldi! Bu parayı geri ödemeyecekler! 31 Ocak son tarih
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