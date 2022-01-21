Gözler oradaydı! Emekliye soluk aldıran haber geldi! Bu parayı geri ödemeyecekler! 31 Ocak son tarih

Emekli maaş promosyonu 2022 ödemeleri bağlamında geri sayım başladı. Milyonlarca emekli en yüksek maaş promosyonu hangi bankada sorusuna cevap arar iken Denizbank 2022 emekli promosyonu kampanyası amacıyla yeni duyuru yayımladı. 2022 emekli promosyonu duyurusu haberimizde... Emekli maaşını DenizBank'tan 3 sene vakit ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
Promosyon Detayları
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı öneme alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
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Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize lüzum kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan ya da e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak amacıyla 0850 222 0 800 etkileşim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 sene vakit ile bankamızdan alma sözü sunarak ve 1 otomatik fatura talimatı sunarak promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.
Kampanya 15.12.2021-31.01.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri amacıyla geçerlidir.
Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.