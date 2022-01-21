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    • SGK
    • 21.01.2022 08:57
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    • 21.01.2022 08:57
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    Bağkur'lu ve SGK’lılar anında 5.000 TL üzeri ek ödeme alacak!… Başvurana ballı kaymaklı ödeme anında hesaba yatacak!

    Bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girerken kamu bankaları bu yarışta özel bankaların arkasında kaldı. Özel bankalar büyük bir yarış içerisine girerek rekor promosyon rakamları açıklarken TEB bu hususta bütün bankaların önüne geçmeyi başardı. Emekli promosyon 2022 en yüksek rakamı da açıklandı. Emekli maaşı amacıyla şimdiye kadar en yüksek promosyon ödemesi müjdesini TEB verdi. TEB maaş promosyon tutarı bağlamında 2 bin 750 TL verirken aynı vakitte kampanya şartlarını yerine getiren emeklilere de ek 2 bin 500 TL ödeme ile bu rakam 5.000 TL'den fazlasına ulaşıyor.

    takvim.com.tr
    Bağkurlu ve SGK’lılar anında 5.000 TL üzeri ek ödeme alacak!…

    ATM'den başvuran SGK ve Bağkur'lu vatandaşlar hemen alabilecekler milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendirecek. Emekli maaşı alabilmek amacıyla bankalara verdiği taahhüt süreleri dolan vatandaşlar hemen müracaat yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor.

    EMEKLİ PROMOSYON 2022 İŞ BANKASI

    İş Bankası emekli maaş promosyonu amacıyla 2022 senesinde 2 bin liraya varan promosyon ödemesi yapacak. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirimde "1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.875 TL, 2.500 TL ve üstünde maaşlar amacıyla 2.000 TL ödeme yapılır" ifadeleri ile sayılar ilan edildi.

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    HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2022

    Emeklilere maaş promosyonu konusu ile ilgili Halk Bankası 2022 senesi amacıyla başka kamu bankalarında bulunduğu gibi maaşa göre hesaplanmak üzere 750 liraya kadar ödeme yapacak.

        2022 GARANTİ BANKASI

        Garanti Bankası 2022 senesinde emekli maaş promosyonu amacıyla uygulayacağı rakamı açıkladı. Garanti Bankası doğrultusundan oluşturulan bildirimde "Bankamız 1 Kasım 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında ,1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır" ifadelerine yer verildi. Bu rakamlara ek olarak ilaveten emekli yakını çağrı et kampanyası ile 250 lira ek ödeme kazanma olanağı sunuldu

        HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

        Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor.

        EMEKLİYE 2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Emekliler amacıyla promosyon 2017'nin Şubat ayı sonucunda yaşama geçti. İkinci ödemeler 3 senelik taahhüt zamanı dolar dolmaz yapılacak.

        2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

        Onlar da 3 sene tamamlanınca ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 senesinde alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt zamanı sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Fakat vakit dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan zamanın promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

        MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

        Maaşın yatırılması dilenen bankanın rastgele bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.

        YENİ EMEKLİ OLAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

        Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.
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