Bağkur'lu ve SGK’lılar anında 5.000 TL üzeri ek ödeme alacak!… Başvurana ballı kaymaklı ödeme anında hesaba yatacak!

ATM'den başvuran SGK ve Bağkur'lu vatandaşlar hemen alabilecekler milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendirecek. Emekli maaşı alabilmek amacıyla bankalara verdiği taahhüt süreleri dolan vatandaşlar hemen müracaat yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor.