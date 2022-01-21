Bağkur'lu ve SGK’lılar anında 5.000 TL üzeri ek ödeme alacak!… Başvurana ballı kaymaklı ödeme anında hesaba yatacak!

ATM'den başvuran SGK ve Bağkur'lu vatandaşlar hemen alabilecekler milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendirecek. Emekli maaşı alabilmek amacıyla bankalara verdiği taahhüt süreleri dolan vatandaşlar hemen müracaat yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor.
EMEKLİ PROMOSYON 2022 İŞ BANKASI
İş Bankası emekli maaş promosyonu amacıyla 2022 senesinde 2 bin liraya varan promosyon ödemesi yapacak. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirimde "1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.875 TL, 2.500 TL ve üstünde maaşlar amacıyla 2.000 TL ödeme yapılır" ifadeleri ile sayılar ilan edildi.
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HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2022
Emeklilere maaş promosyonu konusu ile ilgili Halk Bankası 2022 senesi amacıyla başka kamu bankalarında bulunduğu gibi maaşa göre hesaplanmak üzere 750 liraya kadar ödeme yapacak.