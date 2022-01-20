Ayda 1.000 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! SGK 5.400 prim günü ile emeklilik mümkün! Çalışmadan isteğe bağlı ödenen primler…
Emeklilik sadece çalışanların değil tüm vatandaşların hayalidir ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmayan, isteğe bağlı prim ödeyenlere de emeklilik hakkını tanıyor. Tabii bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor ve çalışmadan emekli olmak isteyenler detayları yoğun bir şekilde araştırıyor. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden ayda 1.000 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz. Düşük miktarda prim ödeme ve 5.400 prim günü ile vatandaşlara emeklilik yolu açılmış oluyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
20.01.2022 15:21
- Son Güncelleme: 20.01.2022 15:21
Çalışmadan emekli olabilmek hayal değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kriterlerini karşılayan vatandaşlar bu haktan yararlanabiliyor. Emeklilik için sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler ve yaş şartı gibi önemli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Çalışmasa da evde olsa da primlerini isteğe bağlı olarak ödeyen vatandaşlar 5.400 prim günü ile emekli olma şansını elde ediyor. Aylık düşük primlerin ödenmesi işe gitme şartının bulunmaması durumu daha cazip kılıyor. Özellikle ev hanımları bu konuya yoğun ilgi gösteriyor. İşte tüm detaylar!
İsteğe bağlı sigorta kapsamında hem sağlık hizmetlerinin devam ettirmek hem de emekli olma fırsatı elde etmek isteyen vatandaşlar için SGK yeni uygulamalar devreye sokmaya devam ediyor.