Ayda 1.000 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! SGK 5.400 prim günü ile emeklilik mümkün! Çalışmadan isteğe bağlı ödenen primler…

Çalışmadan emekli olabilmek hayal değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kriterlerini karşılayan vatandaşlar bu haktan yararlanabiliyor. Emeklilik için sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler ve yaş şartı gibi önemli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Çalışmasa da evde olsa da primlerini isteğe bağlı olarak ödeyen vatandaşlar 5.400 prim günü ile emekli olma şansını elde ediyor. Aylık düşük primlerin ödenmesi işe gitme şartının bulunmaması durumu daha cazip kılıyor. Özellikle ev hanımları bu konuya yoğun ilgi gösteriyor. İşte tüm detaylar!