Tek tek hesaplandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklileri kapsayan flaş gelişme! Maaşlara yansıyacak! Yüzde 30 ve 37 bin lira zam...

En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine dair çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsaması tarafında bir çalışma yürütüyor. 3600 ek gösterge meselesinde ise bakanlık çalışmalarını neredeyse tamamladı. Emeklileri de ilgilendiren 3600 ek göstergenin Meclis'e ne zaman sunulacağı ise merak ediliyor. İşte 3600 ek göstergede son durum…
Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik planlama yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aldı. Memur ve emeklilerinin yüzde 2.5'luk ek zammı ise istikbal ay itibariyle hesaplara yatacak. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını alacak. İşte emekli ve memur maaşlarıyla alakalı bütün gelişmeler...
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3600 EK GÖSTERGE İLAÇ OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin işlevsel olması yönünden kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir planlama olacağını vurguladı. Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına ilgi çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir planlama olacak" dedi.
Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenilen yeni planlama öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler kategorisini da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı bulunduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik planlama yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.