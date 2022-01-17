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    • SGK
    • 18.01.2022 08:52
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    • 18.01.2022 08:52
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    Tek tek hesaplandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklileri kapsayan flaş gelişme! Maaşlara yansıyacak! Yüzde 30 ve 37 bin lira zam...

    3600 ek gösterge düzenlemesiyle ücret dengesizliği bitecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. 25 yıllık öğretmenin emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler kategorisini da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

    takvim.com.tr
    SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklileri kapsayan flaş gelişme! Peş peşe hesaplandı!

    En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine dair çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsaması tarafında bir çalışma yürütüyor. 3600 ek gösterge meselesinde ise bakanlık çalışmalarını neredeyse tamamladı. Emeklileri de ilgilendiren 3600 ek göstergenin Meclis'e ne zaman sunulacağı ise merak ediliyor. İşte 3600 ek göstergede son durum…

    Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik planlama yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aldı. Memur ve emeklilerinin yüzde 2.5'luk ek zammı ise istikbal ay itibariyle hesaplara yatacak. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını alacak. İşte emekli ve memur maaşlarıyla alakalı bütün gelişmeler...

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    3600 EK GÖSTERGE İLAÇ OLACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin işlevsel olması yönünden kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir planlama olacağını vurguladı. Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına ilgi çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir planlama olacak" dedi.

    Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenilen yeni planlama öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler kategorisini da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı bulunduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik planlama yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

        CETVEL DÜZENLENECEK

        Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi hayata geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve başka kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli tekrardan düzenlenecek. Emekli aylığı, ikramiye artışı ile eş güdümlü kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 senelik üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet zamanı 25 sene olan bir öğretmenin emekli aylığı aşağı yukarı bin 150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak.

        SSK EMEKLİLERİ ZAMLI AYLIĞINI BUGÜN ALIYOR

        Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aldı. Memur ve emeklilerinin yüzde 2.5'luk ek zammı ise gelecek ay itibariyle hesaplara yatacak. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını alacak. Eşinden ötürü maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak.

        3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

        Türkiye'de memur ve emekliler dahil olmak üzere bütün çalışan ücretlerinde 2022 senesi amacıyla yapılacak yeni zam oranlarının belli olmasının sonrasında 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yapılacak çalışmalar merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aylarda verdi müjde sonrasında ne vakit Meclis gündemine alınacağı merak edilmeye başlanan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda memur ve emeklinin maaşlarını direkt olarak etkileyecek 3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklamalarda tespit edilen Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayı içerisinde 3600 ek gösterge melesinin Meclis'e sunulacağı açıklanmıştı.

        TBMM'de görüşülmesinin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak 3600 ek gösterge konusu ile ilgili hükümetin hedefinin sene sonuna kadar çözüme kavuşturulması tarafında bulunduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda 3600 ek gösterge konusu ile ilgili Bakan Bilgin'in, yürütülen çalışmalar ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
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