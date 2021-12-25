SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Bu dilekçeyi hemen vermeniz oldukça elzem! Başvuran anında alıyor!

Uzun seneler çalıştıktan sonra emeklilik bağlamında gün sayan vatandaşlar amacıyla güzel haber geldi. SGK doğrultusundan ödeme yapılıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması halinde vatandaşın mağdur olmaması amacıyla SGK döneme girdi. 6 bin 972 liraya kadar ödeme alma olanağı sağlanıyor. 3 koşulu da tamamlayıp emeklilik müracaatı yapanlar ortalama 1 hafta, 10 gün içerisinde maaşa kavuşuyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlara ise 6 bin 972 liraya varan avans olanağı var. Peki emeklilik müracaat dilekçesi vermek amacıyla en doğru tarihler ne zaman?
SGK'YA YAZILI BAŞVURU LAZIM
Aylık bağlama işleminin uzun devam etmesi durumunda ise avans sistemi yardım etmeye yetişiyor. Emeklilik müracaatı yapan vatandaşa avans ödemesi yapılması amacıyla aylığın 90 gün içerisinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı müracaat yapılması gerekiyor.
Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu sene amacıyla avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni senede yeni asgari ücretle artacak. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
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BAŞVURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığı müracaatı aylık talep müracaat belgesi ile eş güdümlü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet parolası ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla alakalı seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Hem de maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de müracaat esnasında yapabilirsiniz.