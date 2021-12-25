SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Bu dilekçeyi hemen vermeniz oldukça elzem! Başvuran anında alıyor!

SGK'YA YAZILI BAŞVURU LAZIM

Aylık bağlama işleminin uzun devam etmesi durumunda ise avans sistemi yardım etmeye yetişiyor. Emeklilik müracaatı yapan vatandaşa avans ödemesi yapılması amacıyla aylığın 90 gün içerisinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı müracaat yapılması gerekiyor.

Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu sene amacıyla avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni senede yeni asgari ücretle artacak. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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