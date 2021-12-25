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    • SGK
    • 26.12.2021 09:35
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    • 26.12.2021 09:35
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    SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Bu dilekçeyi hemen vermeniz oldukça elzem! Başvuran anında alıyor!

    Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun amacıyla sene, yaş ve prim koşullarını bitirmek gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru etip emekli ücretine kavuşuyor. Son yıllarda oluşturulan reform hücumlarıyla emekli aylığı bağlama işlemleri süratlendirildi. 2002 evvelinde bir çalışanın emeklilik başvurusu gerçekleştirmek bağlamında 11 farklı dokümanı derlemesi ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu.

    takvim.com.tr
    Başvuran anında alıyor! SGK’dan emekliye 6 bin 972 lira!

    Uzun seneler çalıştıktan sonra emeklilik bağlamında gün sayan vatandaşlar amacıyla güzel haber geldi. SGK doğrultusundan ödeme yapılıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması halinde vatandaşın mağdur olmaması amacıyla SGK döneme girdi. 6 bin 972 liraya kadar ödeme alma olanağı sağlanıyor. 3 koşulu da tamamlayıp emeklilik müracaatı yapanlar ortalama 1 hafta, 10 gün içerisinde maaşa kavuşuyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlara ise 6 bin 972 liraya varan avans olanağı var. Peki emeklilik müracaat dilekçesi vermek amacıyla en doğru tarihler ne zaman?

    SGK'YA YAZILI BAŞVURU LAZIM

    Aylık bağlama işleminin uzun devam etmesi durumunda ise avans sistemi yardım etmeye yetişiyor. Emeklilik müracaatı yapan vatandaşa avans ödemesi yapılması amacıyla aylığın 90 gün içerisinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı müracaat yapılması gerekiyor.

    Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu sene amacıyla avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni senede yeni asgari ücretle artacak. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    BAŞVURURKEN DİKKAT!

    Emekli aylığı müracaatı aylık talep müracaat belgesi ile eş güdümlü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet parolası ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla alakalı seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Hem de maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de müracaat esnasında yapabilirsiniz.



        YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERMEK GEREKİR?

        Emekli aylığı dilekçesinin ne zaman verileceği konusunda karar verirken, yıl içinde emekli aylıklarına yapılan zam oranı ile o yıl için daha sonra belirlenecek güncelleme katsayısı arasındaki makas açıklığına bakmak gerekiyor. Makas açıklığı yüksek değil ise aralık veya ocak ayında dilekçe vermek arasında önemli bir fark olmaz. Bu tür yıllarda dilekçeyi kasım veya aralık ayında vermek, 1-2 ay önce emekli aylığı bağlanmasını sağladığı için avantajlı da olur. Güncelleme katsayısı, yıllık TÜFE artış oranı + GSYH artışının yüzde 30'unun toplamıyla oluşur. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) yüksek artış beklenen yıllarda güncelleme katsayısı, yıl içinde emekli aylığına yapılan artış oranından fazla çıkar. Böyle yıllarda ocak ayını beklemek daha avantajlıdır.



        EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ ARALIKTA VEREN AVANTAJLI OLUYOR

        Peki, bu durumda bu yıl emeklilik dilekçesini aralık ayında mı vermeli, yoksa ocak ayını mı beklemeli?

        Bu yıl için emeklilik dilekçesini aralıkta veren bir kişi ocakta veren kişiye göre daha yüksek emekli maaşı alacak ya da iki kişinin maaşı arasında çok büyük bir farklılık olmayacak.
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        Haberler SGK SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Bu dilekçeyi hemen vermeniz oldukça elzem! Başvuran anında alıyor!
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