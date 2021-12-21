Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor! Birçoğu Bilmiyor tek kalemde ödüyor
Emekli olmak için belirlenen şartları sağlayamayan vatandaşlar, çalıştıkları süre ve ödedikleri prim miktarına göre bu paraları iade alabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplu ödeme olarak gerçekleştirdiği bu primler için emekli olamayan vatandaşlara destek sağlıyor. Emeklilik için yaş şartını sağlamasına rağmen primleri yetmeyen kişiler bu haktan yararlanabilecekler. İşte SGK prim iadesi şartları ve detayları.
21.12.2021 15:42
- Son Güncelleme: 21.12.2021 15:53
Sigortalının kendisi bizzat başvurusunu yaparak SGK prim iadesinden yararlanabileceği gibi kişinin vefatı sonrasında yasal mirasçıları tarafından da bu hak talep edilebilmektedir.
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SGK Prim İadesi Nedir, Kimler Alabilir?
SGK prim iadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4/B ve 4/C (eski adıyla SSK, Bağ Kur) kapsamında sigorta primleri ödenmiş kişilere, yatan prim oranlarına göre yapılan bir ödeme türüdür.
Kanunlarda emeklilik için belirlenen yaş şartını sağlamasına rağmen emeklilik hakkı elde edemeyen kişilerin, SGK'ya ödedikleri primleri geri alması bu uygulama ile mümkün hale getirilmiştir.