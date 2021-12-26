22 bin TL üstünü iade alabilirsiniz! O belgeyi getirerek 24 ay maaş imkanı elde edebilirsiniz! SGK’ya başvuru için şartlar…
Emeklilik milyonlarca vatandaşın gündeminde olan bir konu ve o belgeyi vererek 24 ay maaş hakkını elde edebiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışamayacak durumda olan sigortalı vatandaşlara aylık bağlıyor ve farklı başlıklar altında adlandırılıyor. Genellikle birbirine karıştırılan malûl aylığı, engelli aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri aslında birbirinden oldukça farklı şartlar gerektiren detaylar. Eğer siz de istenilen şartları taşıyorsanız bu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Prim iadesi durumunda da istisnalar söz konusu 22 bin TL üstünü geri alabiliyorsunuz. Malulen emeklilik için SGK'ya başvuru için şartları da haberimizde yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malûl aylığı, engelli aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri gibi imkanlar sunuyor ve her birinin ayrı şartları yer alıyor. Hastalık türlerine göre önce 12 ay ile 24 ay arasında değişen sürelerde malûl aylığı ödüyor ve bu noktada malulen emeklilik başvuru şartları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. 22 bin TL üzeri prim iadesi ile ilgili bilgiler de oldukça merak ediliyor. Konuya dair tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAKIMA MUHTAÇSA
Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.