22 bin TL üstünü iade alabilirsiniz! O belgeyi getirerek 24 ay maaş imkanı elde edebilirsiniz! SGK’ya başvuru için şartlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malûl aylığı, engelli aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri gibi imkanlar sunuyor ve her birinin ayrı şartları yer alıyor. Hastalık türlerine göre önce 12 ay ile 24 ay arasında değişen sürelerde malûl aylığı ödüyor ve bu noktada malulen emeklilik başvuru şartları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. 22 bin TL üzeri prim iadesi ile ilgili bilgiler de oldukça merak ediliyor. Konuya dair tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.