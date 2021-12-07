SSK-SGK ve Bağkur'lu hiç fark etmez! Maaşlar kesiliyor! Bunu yapan çıra gibi yanar! Düğmeye basıldı!



Nikâhtan sonra anne, babamdan yetim aylığı almaya devam edebilir miyim?

Evlendikten sonra anne ve babadan alınan yetim aylığı kesilir zira eşin vefatı halinde ondan gelecek dul aylığı hakkı doğar. Daha evvelki eşi vefat ettiyse ondan da dul aylığı kazanma hakkı doğar. Boşanan bayan ya da erkek Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek dul ya da yetim aylığı talebinde bulunabilir.

Boşandıktan sonra eski eşimle yaşamaya devam etmem halinde yetim aylığım kesilir mi?

Eşinden boşandıktan sonra eş güdümlü yaşamaya devam eden bayanların anne ve babasından verdiği aylığı kesilir. SGK bu kapsamda ödenen aylığı faiziyle talep eder. 1 Ekim 2008 tarihli düzenlemeye göre "Eşinden boşandığı durumda, boşandığı eşiyle fiilen eş güdümlü yaşadığı tespit edilen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Ödenen tutarlar geri alınır" deniliyor.