T.C. kimlik no ile e-Devlet üzerinden GSS borç sorgulama! SGK SSK şifresiz hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

Mobil veya internet üzerinden E-devlet üzerinden giriş yapılır. E-devlet sistemine girerken T.C kimlik numarası ve şifre ile girilmelidir.

Şifre girmek yerine sistemde yer alan elektronik imza ve mobil imza seçenekleri kullanılabilir.

Sisteme girildikten sonra arama kısmına '' SGK Hizmet Dökümü'' yazılmalıdır.

Çalışılan sektöre göre 4/A, 4/B, 4/C seçilerek ilgili hizmet dökümüne ulaşılır.

Talep durumuna göre belgelerin çıktısı ve kaydı alınabilir. Yıllık ve aylık olarak geçmiş yılların da tüm belgeleri temin edilebilir.

Yukarıdaki adımların izlenmesi halinde SGK hizmet dökümü sorunsuz olarak sağlanmaktadır.