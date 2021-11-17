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    • Ekonomi
    • 17.11.2021 08:38
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    • 17.11.2021 08:49
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    Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması! Ocak'ta Meclis'e geliyor

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti MKYK’da 3600 ek gösterge düzenlemesinin Ocak ayında Meclis’e gönderileceğini belirtti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ise şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını asgari ücret ve 3600 ek gösterge için çalışmaların devam ettiğin açıklayan Bilgin, "İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" dedi.

    3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret ele alındı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı. Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullandı.

    EYT ÖNCELİKLİ DEĞİL
    Yapılan ankette işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri soruldu. Anket sonuçlarının haftasonu sonuçlanacağı öğrenildi.

        Net 2 bin 825 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda net 3 bin 500 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor. Toplantıda 3600 ek gösterge de gündeme geldi. Bilgin düzenlemenin ocakta Meclis'e gönderileceğini belirtti.

        EYT ÖNCELİKLİ GÜNDEM DEĞİL


        Sabah'ta yer alan habere göre Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ise şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge olduğunu ifade etti.

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        Haberler Ekonomi Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması! Ocak'ta Meclis'e geliyor
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