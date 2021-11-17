Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması! Ocak'ta Meclis'e geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı. Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullandı.
EYT ÖNCELİKLİ DEĞİL
Yapılan ankette işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri soruldu. Anket sonuçlarının haftasonu sonuçlanacağı öğrenildi.