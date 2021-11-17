Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması! Ocak'ta Meclis'e geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı. Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullandı.