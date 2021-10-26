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    • SGK
    • 26.10.2021 13:16
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    • 26.10.2021 13:18
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    Bu tarihten önce sigorta girişi yaptıranlar emekliliğin keyfini sürecek! Sadece 10 senede emekli oluyorsunuz!

    Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar amacıyla mühim bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 senelik bir zamanı ifade ediyor. 10 sene yani 3600 gün çalışanlar amacıyla hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Bu süre boyunca prim ödemiş olanlar isterlerse istifa edip tazminatlarını alabiliyor, isterlerse yaş şartıyla eş güdümlü kısmi emeklilik hakkını da kullanabiliyor. Ayrıca eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Yalnızca 10 senede emekli oluyorsunuz!

    1999 evveli sigorta girişi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. 1999 evveli SGK girişliler bundan sonra basit bir şekilde emekli olabilecek. Artık normalde geçerli olan emeklilik şartları hafifletiliyor. Bu amaçla çoğu vatandaş ayrıntıları incelemeye başladı. Biz de akıllardaki olan bütün soruların yanıtlarını bir araya getirdik. 1999 evveli sigorta girişliler amacıyla erken emekliliğin belirlenmesi yaşa bağlı oluyor. İstenilen 3600 gün prim ödemek ve 15 senelik sigortalılık zamanı gibi şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor. Erkekler, kadınlardan daha geç emekli oluyorlar. Erkekler amacıyla de aynı şartları tamamlamak gerekiyor. Belirtilen şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa o tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmiş oluyor.


    SGK'DAN YAZI ALMAK LAZIM

    Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini (Bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3600 günü de doldurmuş olmanız lazım.
    Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar.

    Bu sebeple ayrılacak olanlar istifa dilekçelerine gerekçeyi de 15 yıl 3600 gün doldurdukları olarak belirtmeliler. Normal istifa dilekçesi yazarsanız tazminat alamayabilirsiniz. Dilekçenin ekine de SGK'dan alınan yazıyı mutlaka koymanız gerekiyor. Burada tavsiyemiz bu tür dilekçelerin iş yerine noter vasıtasıyla gönderilmesi. Böylece ileride ortaya çıkacak sorunlarda resmi belgeniz elinizde olacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    10 YIL EMEKLİ EDİYOR

    Sihirli rakam 3600'ün ikinci avantajı ise emeklilik hesaplamalarında oluyor. Normal şartlarda 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken, 10 yıl yani 3600 gün de sizin emekli olmanız için yeterli oluyor.

    En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor.

    Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

        1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

        Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

        30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor.

        Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.

        1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

        İstisnaya giren çalışanlar için erken emeklilik şartları ise şu şekilde:

        Öncelikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişinin mutlaka olması gerekiyor. Bu, en önemli şart olarak kabul ediliyor.

        Sonrasındaysa 3600 günlük prim ödemenizi tamamlamış olmanız isteniyor.

        Ardından 15 yıllık sigortalılık sürenizin de dolması gerekiyor.

        Bu şartlar sağlandıktan sonra, SGK'ya hiçbir borcunuzun olmaması takdirde, erken emeklilikten yararlanmak mümkün hale geliyor.

        Önemli bir ayrıntı olarak, kadınlar ve erkekler için erken emeklilik yaşları değişiklik gösteriyor.

        KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

        1999 öncesi sigorta girişliler için erken emekliliğin belirlenmesi yaşa bağlı oluyor. İstenilen 3600 gün prim ödemek ve 15 yıllık sigortalılık süresi gibi şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor.

        24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

        24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri içerisinde 54 yaşında,

        24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihlerinin içerisinde 56 yaşında,

        24 Nisan 2011 sonrasındaysa 58 yaşında erken emekli olunabiliyor.

        ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

        Erkekler, kadınlardan daha geç emekli oluyorlar. Erkekler için de aynı şartları tamamlamak gerekiyor. Belirtilen şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa o tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmiş oluyor.

        24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında 56 yaşında,

        24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

        24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri içerisinde 58 yaşında,

        24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

        Sonrasında ise 60 yaşında erken emekliliğe hak kazanılıyor.
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        Haberler SGK Bu tarihten önce sigorta girişi yaptıranlar emekliliğin keyfini sürecek! Sadece 10 senede emekli oluyorsunuz!
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