GSS prim borcu olanlar muayene olabilecek mi 2021? Genel sağlık sigortası GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine ilişkin başvurular 30 Eylül'e kadar alınmıştı ve yaptırmayanlar ise bazı soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. Peki GSS prim borcu olanlar ne yapacak, muayene, ameliyat, ilaç gibi sağlık izmetlerinden yararlanabilecek mi?
GSS PRİM BORCU OLANLAR NE YAPACAK?
Prim borçları bağlamında yapılandırma bitti. Ancak bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş kişiler kasım ayı sonuna kadar gelir testine girebilirler. Gelir testine girdiyse ve karşılayamadı ise, borcu varsa, bu vatandaşlar yıl sonuna kadar borçlarını ödeyebilmekte. Gecikme zammı ve faizi de silinmekte.
PRİM BORCU OLANLAR MUAYENE OLABİLECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."