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    • SGK
    • 21.10.2021 21:28
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    • 21.10.2021 21:30
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    GSS prim borcu olanlar muayene olabilecek mi 2021? Genel sağlık sigortası GSS prim borcu olanlar ne yapmalı?

    Vatandaşlar GSS prim borcu olanlar muayene olabilecek mi 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını yapılandırma hakkı tanımıştı ve peşin ya da taksitle ödeme için yapılandırma başvurusu 30 Eylül’de sona ermişti. Peki GSS prim borcunu yapılandırmamış olan kişiler sağlıktan yararlanıp yararlanamayacaklarını, ameliyat olup olamayacaklarına ilişkin detayları sorgular oldu. Peki Genel sağlık sigortası GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    GSS prim borcu olanlar muayene olabilecek mi 2021?

    GSS prim borcu olanlar muayene olabilecek mi 2021? Genel sağlık sigortası GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine ilişkin başvurular 30 Eylül'e kadar alınmıştı ve yaptırmayanlar ise bazı soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. Peki GSS prim borcu olanlar ne yapacak, muayene, ameliyat, ilaç gibi sağlık izmetlerinden yararlanabilecek mi?

    GSS PRİM BORCU OLANLAR NE YAPACAK?

    Prim borçları bağlamında yapılandırma bitti. Ancak bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş kişiler kasım ayı sonuna kadar gelir testine girebilirler. Gelir testine girdiyse ve karşılayamadı ise, borcu varsa, bu vatandaşlar yıl sonuna kadar borçlarını ödeyebilmekte. Gecikme zammı ve faizi de silinmekte.

    PRİM BORCU OLANLAR MUAYENE OLABİLECEK Mİ?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

        23 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları ile 4/1–(b) (eski tabirle Bağ–Kur) prim borçlularına 2021 takvim yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden kamu sağlık hizmet sunucularından yararlanma hakkı getirilmiş bulunmakta. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60/1–(a)–2 alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, borcu bulunmasına karşın yararlandırılmaya devam ettirilmesi sağlanmış bulunmakta. Böylece, 31 Aralık 2021'e kadar tüm GSS'liler prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın kamuda ait tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularından yararlanmaya devam edebilecek.

        PRİM BORCU OLANLAR ECZANEDEN İLAÇ ALABİLECEK Mİ?

        GSS borçlularına sağlık hizmet sunumunu sağlayan karar sadece kamu hastaneleri ve kamu üniversitelerinin hastaneleri ile sınırlı olmak üzere muayene ve tetkikleri kapsıyor, ancak eczaneleri kapsamıyor.

        Bu şekilde prim borcu olanların muayene sonrasında eczaneye gittiklerinde doktorun yazdığı ilacı SGK tarafından karşılanacak şekilde alamıyorlar, yani ilaçlarının parasını kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyorlar. Zira MEDULA Eczane sistemi halen borcu olanlara provizyon vermemekte.

        Bir önemli ayrıntıyı daha belirtelim: Son karar yalnızca Türk vatandaşlarını kapsıyor. Başka bir ifade ile yabancı uyruklu olup Türkiye'de GSS'li olmuş kişilerin Türkiye'de sağlık hizmeti alabilmek için 60 günden fazla borç bırakmaması şart.
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