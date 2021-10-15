SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun! Beklenen gelişme 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi!

Milyonlarca vatandaş erken emeklilik ile alakalı yolları arıyor. Bu anlamda nasıl emekli olunur? Sorusu arama motorlarında en çok aratılanlar arasında. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla belirli gün ve yaş şartını doldurmak gerekiyor. Yasalarımızda 10 yılla emeklilik mümkün. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 10 yıllık yani 3.600 günlük prim ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle (bu süre çoktan doldu) emekli olabiliyorlar. Ancak burada yaş şartı kadınlar için 58 erkekler için 61'e kadar çıkıyor.
YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?
Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN
Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.
3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım. Verdiğiniz bilgilere göre annenizin yeterli primi yok. Ancak sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir. Buna göre 1978 ve 1983 doğumlu çocukları için borçlanma yaparak 1440 gün (4 yıl) kazanabilir. Ancak bu da yetmeyecektir.
Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.